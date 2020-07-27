Михаил Дегтярёв впервые вышел к участникам акций в Хабаровске

Фото: РИА Новости / Викентий Барковский

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Трансляция встречи с хабаровчанами велась в его Instagram.

Поздно вечером в воскресенье, вернувшись из поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам, Дегтярёв решил поговорить с людьми, собравшимися на площади Ленина на несанкционированную акцию. Значительная часть протестующих к этому моменту уже разошлась, пишут РИА Новости.

— Я не готов возглавлять никакие митинги в период ограничений по коронавирусу. Я тогда буду нарушителем закона, я сам подписал постановление позавчера, которое Сергей Иванович Фургал подготовил. К людям выйду, пообщаемся вот в таких форматах. Надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить, — подытожил Михаил Дегтярёв.

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Постепенно к ним присоединились другие города.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации покушения и убийства ряда предпринимателей и отправили в Москву. Сейчас Фургал находится в СИЗО и виновным себя не признает. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.