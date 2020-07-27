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27июля
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сегодня, 10:16 10

Михаил Дегтярёв впервые вышел к участникам акций в Хабаровске

Михаил Дегтярёв впервые вышел к участникам акций в Хабаровске
Фото: РИА Новости / Викентий Барковский

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Трансляция встречи с хабаровчанами велась в его Instagram.

Поздно вечером в воскресенье, вернувшись из поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам, Дегтярёв решил поговорить с людьми, собравшимися на площади Ленина на несанкционированную акцию. Значительная часть протестующих к этому моменту уже разошлась, пишут РИА Новости.

— Я не готов возглавлять никакие митинги в период ограничений по коронавирусу. Я тогда буду нарушителем закона, я сам подписал постановление позавчера, которое Сергей Иванович Фургал подготовил. К людям выйду, пообщаемся вот в таких форматах. Надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить, — подытожил Михаил Дегтярёв.

Несанкционированные митинги в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Постепенно к ним присоединились другие города.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации покушения и убийства ряда предпринимателей и отправили в Москву. Сейчас Фургал находится в СИЗО и виновным себя не признает. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Анастасия11111

    Анастасия11111
    2 часа назад

    Хабаровчане в 22 сама уже разошлись по домам. Неожиданно собралась пресса ,какие то мужики группами стояли и ждали чего то. Это все подставные люди для вида массовки. И вопросы задавали удобные губернатору. Это был не выход губернатора к народу,а показательный театр. Цирк одним словом

  • Анастасия11111

    Анастасия11111
    2 часа назад

    В 22часа

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Я смотрел этот цирк в прямом эфире. Несколько десятков ментов в гражданке вокруг Мишки. Глупо, смешно, стыдно за такую власть.

  • Анастасия11111

    Анастасия11111
    2 часа назад

    Особенно смешно когда в прямом эфире это смотришь с самого начала и видишь своими глазами все это. Как собирается сомнительная кучка людей, менты, пресса... И тут подъезжает губернатор.как бы невзначай. А на утро во всех пабликах статьи - Губернатор вышел к народу!!! Губернатор поговорил с протестующими! Смешно. Он поговорил с актерами его театра. Ответил на удобные вопросы и убежал. А вся эта самодеятельность разыграла потом сценку с задержаниями агрессивных и все это на камеру. Рейтинг губера был на дне. А сейчас ещё ниже

  • Mandalorian

    Mandalorian
    1 час назад

    Да уже все Хабаровчане отписались что это постонова.

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    Я смотрел этот цирк в прямом эфире. Несколько десятков ментов в гражданке вокруг Мишки. Глупо, смешно, стыдно за такую власть.

    ++++++++++++++++++++++++

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Угу... И в воздух чепчики бросали

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Миха конечно лоханулся.. с этим театром:)

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Не, люди с ним чуть раньше пообщались. Ну, попытались, во всяком случае: "Люди ОСТАНОВИЛИ кортеж Дегтярева!" https://www.youtube.com/watch?v=WxmTutCcKlM

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    48 минут назад

    Он же Лунтик...Выходит когда луна в зените.там один залетный мужик задал несанкционированный вопрос. Причем подкрался сзади и попытался отсечь Лунтика от двери.Вы бы видели перепуганное лицо Мишки. И эту операцию по эвакуации. Мужика потом из под "тишка" ударили по почкам и скрутили.

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