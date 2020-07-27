Валерий Кипелов посвятил песню экс-амурчанке

Фото: администрация ЗАТО Циолковский

Выпускница музыкальной школы Циолковского Валерия Головач выступила на одной сцене с легендой отечественного рока Валерием Кипеловым. Как сообщает администрации ЗАТО, талантливая амурчанка играла на кларнете в составе симфонического оркестра Курской государственной филармонии, который в феврале этого года отправился в гастрольный тур с известным музыкантом.

Экс-солист группы «Ария» со своей новой командой «Кипелов» в сопровождении оркестра отыграл программу в Воронеже, Курске и Орле. В двух концертах приняла участие и уроженка космограда.

– Мой педагог по кларнету работает в Курской государственной филармонии. И я, зная, что они будут выступать с Валерием Кипеловым, попросилась поиграть с ними. Я отыграла концерт в Курске, через два дня мы поехали в Орел тем же составом, с той же программой. Как раз был мой день рождения. Валерий Кипелов во время концерта поздравил меня со сцены и посвятил песню «Дыхание последней любви». Это было очень неожиданно! – призналась Валерия Головач.

Валерии всего 19 лет, она стала одной из самых молодых участниц опытного симфонического оркестра, в состав которого входит порядка полусотни музыкантов. Амурчанка справилась с задачей и получила приглашение вместе с творческим коллективом принять участие и в гастрольном туре группы «Кино». Позже выспупление отменили из-за пандемии коронавируса.

Валерия Головач занимается музыкой с трёх лет. Она с отличием окончила музыкальную школу Циолковского по двум направлениям – фортепиано и народный вокал. Девушка решила связать свою жизнь с музыкой. Поступила в Приморский краевой колледж искусств. Через полтора года уехала в Курск, где продолжила облучение и стала дипломированным кларнетистом.

Помимо кларнета, Валерия профессионально играет на фортепиано и как любитель – на гитаре, укулеле и саксофоне. В этом году наша землячка надеется поступить в музыкальное учебное заведение Москвы или Санкт-Петербурга и получить высшее образование по вокалу.