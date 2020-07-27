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27июля
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сегодня, 11:00 0

С сегодняшнего дня за нелегальный техосмотр в России будут наказывать

С сегодняшнего дня за нелегальный техосмотр в России будут наказывать
Фото: https://unsplash.com/

С 27 числа проводить технический осмотр транспортных средств без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или системе техосмотра не просто запрещено, но и наказуемо. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 480 часов, а в худшем случае — арест до полугода.

Но по словам руководителя экспертного центра «Деловой России» Екатерины Авдеевой все это не для того, чтобы предприниматель оформил еще одну разрешительную бумагу, а для общественной безопасности.

— Уголовная ответственность, конечно же, должна быть. Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать. Во-вторых, важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие, — рассказала ТАСС Авдеева.

Напомним, что прохождение техосмотра обязательно для получение полиса ОСАГО. А без этого полиса, в свою очередь, управлять транспортным средством запрещено!

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#жизнь #СМИ

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