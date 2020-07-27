В лесничестве Шимановска посчитали нарушителей

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Специалисты Шимановского лесничества с начала года составили 163 протокола за нарушение лесного законодательства. 29 амурчан нарушили правила пожарной безопасности, 24 занимались незаконной рубкой лесных насаждений.

По результатам патрулирования специалисты выявили и виновников пожаров: один человек совершил два поджога, по четырем пожарам документы переданы в транспортную прокуратуру. Рассмотрены в судах четыре уголовных дела и четыре находятся в доследственной работе.

В лесничестве продолжается работа по подготовке к отопительному сезону. На совещании обсуждались вопросы совместной работы с главами поселений по заявкам на выделение делян, заключению договоров, а также усилению контроля со стороны лесничества за выдачей билетов, пишет pobedanews.ru.