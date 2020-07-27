Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июля
Предыдущая новость
сегодня, 09:14 0

В лесничестве Шимановска посчитали нарушителей

В лесничестве Шимановска посчитали нарушителей
Фото: pixabay.com

Специалисты Шимановского лесничества с начала года составили 163 протокола за нарушение лесного законодательства. 29 амурчан нарушили правила пожарной безопасности, 24 занимались незаконной рубкой лесных насаждений.

По результатам патрулирования специалисты выявили и виновников пожаров: один человек совершил два поджога, по четырем пожарам документы переданы в транспортную прокуратуру. Рассмотрены в судах четыре уголовных дела и четыре находятся в доследственной работе.

В лесничестве продолжается работа по подготовке к отопительному сезону. На совещании обсуждались вопросы совместной работы с главами поселений по заявкам на выделение делян, заключению договоров, а также усилению контроля со стороны лесничества за выдачей билетов, пишет pobedanews.ru.

Просмотров всего: 3

#закон #пожары

распечатать


Общество 1

Амурские спасатели проверяют готовность пожарных водоисточников
В России и мире 1

Осенние выборы в России снова будут многодневными
Происшествия

В Моховой Пади горела многоэтажка
Общество

Амурский пожарный придумал, как лучше тушить дома из сэндвич-панелей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь