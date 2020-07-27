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27июля
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Факел московсковской Олимпиады ушел с молотка

Факел московсковской Олимпиады ушел с молотка
Фото: tass.ru

На аукционе во французских Каннах, который прошёл в воскресенье, 26 июля разыграли интересный лот. Оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, которые, как известно, прошли в Москве, ушёл с молотка за две с половиной тысячи евро.

Его сделали Валентин Любман и Борис Тучин. Корпус факела изготовили из алюминия, а в центральной части изобразили эмблему игр и олимпийские кольца, сообщается в материале ТАСС. Именно с этим факелом была завершена эстафета игр 19 июля 1980 года. Тогда Олимпийский огонь зажёг баскетболист Сергей Белов.

Интересно, что в этом году московской Олимпиаде исполняется 40 лет.

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#память #СМИ #спорт #история

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