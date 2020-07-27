Геннадий Онищенко озвучил специфические симптомы covid

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Бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко продолжает просвещать население по теме коронавируса. Так в беседе с РИА «Новости» он рассказал о трёх ключевых отличиях covid от гриппа.

Речь идёт о затруднённом дыхании, а также полной потери вкуса и обоняния. Однако, в первую очередь, это проблемы с дыханием.



— Это интоксикация, это кашель.... Человек ощущает отдышку, потому что теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь, — объяснил врач.



При этом проблемы с обонянием случаются и при гриппе, но вот полная его потеря — признак коронавируса.