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27июля
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сегодня, 10:00 0

Геннадий Онищенко озвучил специфические симптомы covid

Геннадий Онищенко озвучил специфические симптомы covid
Фото: ria.ru

Бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко продолжает просвещать население по теме коронавируса. Так в беседе с РИА «Новости» он рассказал о трёх ключевых отличиях covid от гриппа.

Речь идёт о затруднённом дыхании, а также полной потери вкуса и обоняния. Однако, в первую очередь, это проблемы с дыханием.

— Это интоксикация, это кашель.... Человек ощущает отдышку, потому что теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь, — объяснил врач.

При этом проблемы с обонянием случаются и при гриппе, но вот полная его потеря — признак коронавируса.

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#здоровье #коронавирус #медицина #наука

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