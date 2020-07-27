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27июля
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сегодня, 09:30 0

В Telegram появились видеозвонки

В Telegram появились видеозвонки
Фото: tass.ru

Новые обновления тестирует Telegram. Теперь пользователи мессенджера смогут совершать видеозвонки. Правда сделать это могут только владельцы смартфонов фирмы Apple.

Вначале нужно скачать последнюю версию мессенджера в App Store. После скачивания десять раз нажать значок настроек и открыть debug-меню. В этом меню выбрать функцию Experimental Feature, после этого пользователь подучит доступ к видеозвонку, пишет ТАСС.

Но это не всё. Ещё своим пользователям Telegram позволило устанавливать видео, вместо статичной фотографии пользователя.

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