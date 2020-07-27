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Выбор читателей за 26 июля

Выбор читателей за 26 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 26 июля.

Валентина Калита: «Уже через час я буду такой же простой жительницей… обычной горожанкой»

В свой последний рабочий день, 23 июля, Валентина Сергеевна дала эксклюзивное интервью корреспонденту ИА «Амур.Инфо». Есть ли сожаления и каковы пожелания новому мэру - в откровенной беседе с журналистом.

В Приамурье от COVID-19 скончалась медсестра

В Амурской области от COVID-19 скончалась медсестра из поселка Прогресс. Это третья смерть медработника, стоявшего на защите людей от смертельной болезни.

Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету

Владельцы благовещенских кафе рассказали "Амур.Инфо" о том, как ведут бизнес, оказавшийся на грани закрытия. Отступать перед трудностями они не собираются и нацелены на введение услуг, адаптированных к возникшей в связи с пандемией коронавируса ситуации.

Вырубку леса на Байкале одобрили в Совете Федерации

Закон о «сплошных» вырубках лесов на Байкале одобрил Совет Федерации. Вырубленные территории планируют использовать для нужд РЖД. Иркутские сенаторы выступили против законопроекта.

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#Обзор #интернет #СМИ

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