Выбор читателей за 26 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 26 июля.

В свой последний рабочий день, 23 июля, Валентина Сергеевна дала эксклюзивное интервью корреспонденту ИА «Амур.Инфо». Есть ли сожаления и каковы пожелания новому мэру - в откровенной беседе с журналистом.

В Амурской области от COVID-19 скончалась медсестра из поселка Прогресс. Это третья смерть медработника, стоявшего на защите людей от смертельной болезни.

Владельцы благовещенских кафе рассказали "Амур.Инфо" о том, как ведут бизнес, оказавшийся на грани закрытия. Отступать перед трудностями они не собираются и нацелены на введение услуг, адаптированных к возникшей в связи с пандемией коронавируса ситуации.

Закон о «сплошных» вырубках лесов на Байкале одобрил Совет Федерации. Вырубленные территории планируют использовать для нужд РЖД. Иркутские сенаторы выступили против законопроекта.