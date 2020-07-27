Выбор читателей за 26 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 26 июля.
Валентина Калита: «Уже через час я буду такой же простой жительницей… обычной горожанкой»
В свой последний рабочий день, 23 июля, Валентина Сергеевна дала эксклюзивное интервью корреспонденту ИА «Амур.Инфо». Есть ли сожаления и каковы пожелания новому мэру - в откровенной беседе с журналистом.
В Приамурье от COVID-19 скончалась медсестра
В Амурской области от COVID-19 скончалась медсестра из поселка Прогресс. Это третья смерть медработника, стоявшего на защите людей от смертельной болезни.
Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету
Владельцы благовещенских кафе рассказали "Амур.Инфо" о том, как ведут бизнес, оказавшийся на грани закрытия. Отступать перед трудностями они не собираются и нацелены на введение услуг, адаптированных к возникшей в связи с пандемией коронавируса ситуации.
Вырубку леса на Байкале одобрили в Совете Федерации
Закон о «сплошных» вырубках лесов на Байкале одобрил Совет Федерации. Вырубленные территории планируют использовать для нужд РЖД. Иркутские сенаторы выступили против законопроекта.
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