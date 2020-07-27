Астрологический прогноз на 27 июля: Овну завистник попробует построить козни, а Раку посчастливится решить проблемы в личной жизни

Восход Солнца: 04:51

Заход Солнца: 20:21

Солнце в Льве.

Овен. Вероятно, завистник попробует строить вам козни, но в результате предстанет в невыгодном свете. Проявите врожденное благородство и не поддавайтесь искушению отомстить — и вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих. В сфере профессиональной деятельности возможны изменения. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Крайне неблагоприятный день. Ни в коем случае не участвуйте в делах, связанных с риском или азартом, не полагайтесь на случайную удачу — успех принесут только тщательно продуманные и взвешенные действия. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь или совет со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Активные действия в сфере профессиональной деятельности повлекут за собой финансовые потери или падение авторитета. Противопоказаны поспешность, категоричность, ссоры с близкими людьми. Вероятно множество взрывоопасных ситуаций. Сны следует истолковывать наоборот.

Телец. Есть смысл до обеда не работать активно, чтобы сэкономить энергию для подвигов вечером. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм.Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то давно дали трещину. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких.

Близнецы. Негативный день, когда обманы, непониманиеи клевета будут всячески мешать гармоничным отношениям. Вам придется активно отстаивать свои жизненные принципы. Вероятны конфликты с окружающими. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие. Умение следовать традициям, устоявшемуся укладу жизни сыграет важную роль в гармоничных отношениях с близкими людьми. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, поберегите силы и нервы. Помните - иногда необходимо отдать, чтобы потом получить вдвойне. В делах не исключайте компромиссные решения.

Рак. Вам скорее всего посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении всей жизни. Признание и успех не обойдут вас стороной. Этот день надолго останется в памяти. Подходящее время для покупок и приобретений. Вероятно ухудшение самочувствия: головная боль,вялость, обострение хронических заболеваний. Следует заняться укреплениемсобственного здоровья, профилактическими мероприятиями. Болезнь в этотдень может приобрести затяжной характер. Приготовьтесь к проблемам и на работе. Возможны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликтыв общении с окружающими, несогласие и разноречие практически по любомуповоду. Однако до серьезных ссор дойти не должно.

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Лев. Критический день. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Особенно осторожны должны быть неуравновешенные люди с чувствительной нервной системой, склонные раздражаться по мелочам. У мужчин преклонного возраста вероятен сердечный приступ, так что ведите соответствующий образ жизни и не отправляйтесь в одиночку далеко от дома. День в целом благоприятный. Очередной цикл вашейжизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния, ауры. Близнецы творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Общительность и внимание к собеседнику позволят им многое непредвзято оценить и обдумать.

Дева. День противоречивый. Начало дня будет связано с усилившейся усталостью, обострением хронических заболеваний и желанием уйти от накопившихся проблем, но во второй половине дня духовно развитыелюди почувствуют душевное обновление. Судьба посылает вам очередные испытания на прочность и цельность характера. Мужчинам-Девам не следует принимать кардинальных решений или пытаться изменить личную жизнь. Любые перемены будут иметь негативные последствия. Для женщин-Львов возможны нервные срывы. Неосторожное слово или бурный всплеск эмоций могут серьезно осложнить отношения с близким человеком и даже привести к полному разрыву отношений.

Весы. Гармония планет сделает первый день пасхальной недели исключительно благоприятным для встреч и общения с родственниками и друзьями, которых можно позвать в гости и порадовать изысканными блюдами и напитками. Сегодня возможны значительные события в личнойжизни. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. День по-прежнему опасный и тяжелый в плане здоровья. Великавероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения, что негативно скажется на самочувствии.

Скорпион. Скорпионам стоит позаботиться о хороших отношениях или паритете с нужными людьми, о группе поддержки. Звезды советуют сделать это именно сейчас, пока сохраняется равновесие сил, нет сюрпризов и эмоции под контролем. День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок. Общение в шумной компании, застолье или прием гостей может привести к страданиям или конфликтам с близким человеком. Рекомендуется уединение, сосредоточенность, погруженностьв себя. Заниматься можно только самыми неотложными бытовыми проблемами.По возможности отложите дела на другой день, посвятите день семье, походув лес, чтению.

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Стрелец. Избегайте непродуманных действий и авантюр, не вкладывайте деньги в проекты, особенно связанные с инновационными технологиями, авиацией, электроникой. Возможно, кто-то из ваших друзей уже сел вам на шею, а вы этого даже не заметили. Доброта должна быть не только искренней, но и направленной на человека, который ее заслуживает. Пересмотрите свое поведение.

Козерог. Козерогам захочется праздника души, полноценного отдыха и счастья в личной жизни. Не много ли, для одного дня? Хотя, все возможно, если не лежать на диване и просто мечтать. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели.

Водолей. Ваше финансовое положение не отличается стабильностью. Его скорее можно назвать лихорадочным, мерцательным - неожиданные денежные поступления чередуются с не менее непредсказуемыми тратами. Сегодняшний день, по мнению звезд, пройдет неплохо. Но вас то и дело будет тянуть на приключения –соблюдайте осторожность и помните о мере.

Рыбы. Усилений разногласий по бытовым вопросам может спровоцировать очередное охлаждение отношений в семье. Пора что-то с этим сделать, например, поговорить. Звезды советуют Рыбам распределить время равномерно, чтобы его хватило и на работу, и на заботу о близких людях. Возможно возобновление деловых и романтических связей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев