Астрологический прогноз на неделю 23 июля – 29 июля

Общий астрологический прогноз на неделю с 23 июля по 29 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе Овны будут ощущать особую тягу к мистике и всему загадочному. Даже несмотря на то, что вы не самый суеверный человек, в этот период некоторые события заставят вас усомниться в собственных убеждениях.

Телец. У Вас наступила полоса везения. Но действует она весьма странно. Как только Вы прикладываете усилия, удача исчезает, но стоит Вам расслабиться, как все начинает складываться именно так, как Вам выгодно. От Вас исходят чрезвычайно мягкие флюиды. Оттого одного Вашего присутствия бывает достаточно, чтобы утихли всяческие раздоры.

Близнецы. «Любовь настолько хорошая вещь, что совершенно непонятно, как от нее могут быть неприятности» (Авессалом Подводный). Здесь все зависит от личного гороскопа. Страсть может созидать и разрушать, казнить и миловать, быть справедливой и коварной. Но главное - она должна быть настоящей!

Рак. Ракам на этой неделе никак не обойтись без друзей и соратников. Если вы последнее время были сильно заняты делами и не могли пообщаться в дружеском кругу, то на этой праздничной неделе сможете наверстать упущенное.

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Лев. Все ваши самые сокровенные желания обязательно исполнятся, нужно только приложить совсем немножечко усилий. Понедельник может сыграть с Львами злую шутку, и нанести ущерб репутации.

Дева. В весенние выходные Дев ждет много встреч и новых знакомств. Семейные представители знака проведут время в компании близких друзей, а одинокие Девы отправятся на романтические свидания с поклонниками.

Весы. Положение планет говорит о том, что в течение этой недели вы проявите большой интерес к любой информации, которая связана с правильным построением отношений с противоположным полом.

Скорпион. Выражаясь языком дипломатии, коллектив выражает озабоченность по поводу чего-то сказанного или содеянного Вами. В свою очередь Вы, выражаясь более простым языком, называете адрес, по которому, по Вашему мнению, им всем надлежит отправиться. На этом все и закончится. Пока, во всяком случае...

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Стрелец. Стрельцы в начале недели обретут полную гармонию в партнерских отношениях. Особенно это относится к супружескому союзу. Вы легко договоритесь по любому спорному вопросу, поскольку в эти дни усиливается взаимное влечение и отношения в первую очередь строятся на любви и взаимопонимании.

Козерог. Эмоциональная защищенность — вот к чему вы стремитесь. И неважно, какой сферы жизни это касается: работы, личных отношений, дружеского общения. Поэтому остерегайтесь открывать душу малознакомым людям.

Водолей. Для Водолеев эта неделя – неделя побед. Реализация целей и достижение желаний – все это возможно для Вас в этот период. Будьте активны, это станет хорошим фундаментом в будущем.

Рыбы. В начале недели Рыбе придется много общаться, перемещаться, обучаться. Во вторник удача поджидает представителей знака и неважно, что она незрима. Дети займут ваше время, и ситуации будут туманны. Новое в жизни окажется построенным на старых связях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев