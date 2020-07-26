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26июля
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сегодня, 20:00 3

В Приамурье выявлено 34 новых случая COVID-19

В Приамурье выявлено 34 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

26 июля в Амурской области лабораторно подтверждено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Благовещенске — 20 заболевших, в Свободном 5, в Усть-Ивановке 3, в Белогорске 1, в Тынде 1, в Константиновке 1, в селе Бысса 1, в Талакане 1, в Тамбовке 1.

Темп прироста за последние сутки составил 1,3%.

По состоянию на 26 июля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 600 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости — 329,10 на 100 тысяч населения. Отмечается увеличение доли случаев с тяжёлым течением заболевания. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет — 38,4 %.

1486 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек, из них 64 % приходится на лиц старше 65 лет.

1010 амурчан, контактировавших с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением. Из них на изоляции по месту жительства находится 975 человек, в изоляторах — 35 человек, сообщает портал правительства Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    27 минут назад

    Есть группа для форумчан

  • ЛайКа

    ЛайКа
    26 минут назад

    ФОРУМ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!

  • Янтарь

    Янтарь
    19 минут назад

    Усть-Ивановка уже на третьем месте. ((( Вроде не город, а прирост большой.

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