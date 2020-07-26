В Благовещенском яхтклубе «Смена» отметили день ВМФ

Торжественное построение и поднятие флагов состоялось 26 июля. Чтобы отпраздновать день ВМФ на затоне реки Зея собрались члены Амурского морского братства.

Обязательная форма одежды в этот день – тельняшка. Члены братства пришли на праздник с жёнами и детьми. Также не забыли атрибуты дня военно-морского флота: Военно-морской флаг СССР и Андреевский флаг. Их прикрепили к автомобилям.

—Официально наше братство нигде не зарегистрировано. Мы просто стараемся делать что-то полезное: поддерживаем детский дом, ухаживаем за памятниками. Со временем собирается больше людей, переписываемся в соцсетях. Сам я служил во Владивостоке в 165 краснознамённой бригаде ракетных катеров. Прослужил два года в звании матроса. Очень жалею, что не остался служить по контракту, - рассказал член братства Сергей Клубникин.

В таком формате праздник отмечают впервые. Флагштоки для поднятия Андреевского флага и флага РФ установили только в этом году. Всего в братстве около 80 человек. Это люди разных возрастов от недавно демобилизованных 20-летних ребят до пенсионеров.