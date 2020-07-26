40 лет назад не стало Владимира Высоцкого

25 июля 1980 года не стало Владимира Семеновича Высоцкого, выдающегося актера театра и кино, поэта, гражданина. Владимир Высоцкий был одним из ярких и самобытных актеров Таганки. Он поступил на сцену легендарного театра в 1964 году и служил ей до самой смерти. Более 20 ролей — Гамлет, Галилей, Пугачев, Лопахин, Свидригайлов – целая палитра образов, созданных Высоцким под руководством Юрия Петровича Любимова, вошли в «золотой фонд» театра, напоминает портал smizu.ru.

Он сыграл также более 30 ролей в кино. Наиболее заметными среди них стали работы в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек» и другие.

Владимир Высоцкий оставил после себя уникальное литературное наследие. Он написал более 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей.

18 июля 1980 года Владимир Высоцкий последний раз появился перед публикой в образе Гамлета, своей самой знаменитой театральной роли. 25 июля 1980 года его не стало: он умер во сне в собственной квартире на Малой Грузинской. Владимир Семёнович Высоцкий был похоронен 28 июля 1980 года на Ваганьковском кладбище.