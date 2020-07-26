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26июля
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сегодня, 17:15 0

Роботы могут заменить операторов колл-центров уже через пять лет

Роботы могут заменить операторов колл-центров уже через пять лет
Фото: pixabay.com

Большинство сотрудников российских колл-центров готовы смириться с тем, что через несколько лет их заменит искусственный интеллект. Но эксперты считают, что с некоторыми задачами под силу справиться только человеку.

Исследование IT-проекта в области машинного обучения Neuro.net показало: 63% специалистов колл-центров считают, что искусственный интеллект в скором времени сможет выполнять их профессиональные обязанности хотя бы частично. Еще 13% уверены, что автоматическая голосовая система сможет заменить их полностью. И произойдет это уже в ближайшие 5–10 лет.

— Подобные события лишний раз доказывают, что многие рабочие процессы могут и должны быть переданы искусственному интеллекту. Мы надеемся, что рутинные задачи скоро полностью перейдут к искусственному интеллекту, — рассказал сооснователь Neuro.net Александр Кузнецов.

Заведующий лабораторией машинного интеллекта МФТИ, профессор РАН Константин Воронцов подчеркнул, что роботизация не случится в один момент.

— Будет постепенное внедрение технологий в разные сферы бизнеса и производства. Также шаг за шагом специалисты станут осознавать, какие задачи стоит автоматизировать, а какие — оставить людям, — добавил он.

Учёные считают, что есть масса областей, где необходимо живое человеческое общение и эмпатия. Например, медицина, образование, сфера услуг, пишут «Известия».

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