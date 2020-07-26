Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:07 0

Ростуризм рассказал о возврате денег за путешествия по России

Ростуризм рассказал о возврате денег за путешествия по России
Фото: pixabay.com

Около 2 миллионов путешествий будет включать в себя программа компенсации россиянам части стоимости туров по России.

— Мы рассчитываем предложить до 2 миллионов самых разных путешествий по России, от Калининграда до Владивостока. Это и Русская Балтика, направления вдоль Волги, которые дают возможности для активного отдыха на реке, и самобытный Русский Север, и солнечный юг Сибири и Байкал, и Дальний Восток, и Кавказ и многие другие регионы, — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что сейчас идет работа по формированию таких предложений. Уже принято решение об участии в проекте всех регионов России, пишет rg.ru.

Возврат по туру составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от его стоимости. Туристы получат кэшбек в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей — за тур дороже 75 тысяч.

Реализация программы начнётся в августе. Деньги будут возвращать в течение пяти дней на карту "МИР".

Распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на возврат туристам части средств за туры по России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Просмотров всего: 43

#отдых

распечатать


Общество 7

Акция по уборке каменного карьера в Верхнеблаговещенском может сорваться из-за хозяина объекта
Культура

Осенью в Благовещенске пройдёт книжный фестиваль «Берег»
Общество 1

В горпарке Белогорска для белок организуют жилой массив
Общество

В горпарке Белогорска оборудуют «Бассейн с лодочками»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь