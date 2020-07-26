Ростуризм рассказал о возврате денег за путешествия по России

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— Мы рассчитываем предложить до 2 миллионов самых разных путешествий по России, от Калининграда до Владивостока. Это и Русская Балтика, направления вдоль Волги, которые дают возможности для активного отдыха на реке, и самобытный Русский Север, и солнечный юг Сибири и Байкал, и Дальний Восток, и Кавказ и многие другие регионы, — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что сейчас идет работа по формированию таких предложений. Уже принято решение об участии в проекте всех регионов России, пишет rg.ru.

Возврат по туру составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от его стоимости. Туристы получат кэшбек в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — от 50 до 75 тысяч рублей и 15 тысяч рублей — за тур дороже 75 тысяч.

Реализация программы начнётся в августе. Деньги будут возвращать в течение пяти дней на карту "МИР".

Распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на возврат туристам части средств за туры по России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.