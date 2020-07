В понедельник в Приамурье ожидаются дожди

Фото: Амур.Инфо

По сообщению амурского гидрометцентра в понедельник, 27 июля, в Приамурье ожидается переменная облачность, дожди и ливни, местами с грозами. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура ночью по северу 13+18°, по югу около +20 °С, днем +28+33°С, в отдельных районах +18+23 °С.

В Благовещенске ночью без осадков, днём небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура ночью +20+22 °С, днём +30+32 °С.

В Тынде прогнозируют +17 +20 C, преимущественно без осадков, туман, легкий ветер. В Скороводине завтра +19 +20°C, ливневый дождь и туман. В Зее +22 +27 C , преимущественно без осадков, легкий ветер. В Шимановске +20 +25°C, ливневый дождь. В Свободном +21 +27°C, преимущественно без осадков. В Белогорске +23 +29 C, ливневый дождь, туман, легкий ветер. В Архаре +25 +31 C, без осадков. В Завитинске +24 +29°C, ливневый дождь. В Райчихинске +24 +29°C, ливневый дождь, сообщает портал rp5.ru.