Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

Строительство «Северного потока – 2» тормозит нерест трески

Строительство «Северного потока – 2» тормозит нерест трески
Фото: ru.wikipedia.org

Датские власти запретили строить «Северный поток-2» до сентября этого года из-за нереста трески, сообщает ряд немецких ресурсов. Сам газопровод должен пройти через территориальные воды Дании, и это не первая помеха в работе.

До нереста все осложнялось другим фактором. Те 120 км трубопровода, что пройдут в датских территориальных водах попадают в зону тысячи затопленных тонн боеприпасов с ядовитыми газами. Снаряды покоятся на дне океана со времен Второй мировой войны. Для работы требовалось специальное разрешение. Его получили только 6 июля, пишут в «Коммерсанте».

Напомним, США хотят ужесточить санкции в отношении «Северного потока – 2». Против этого выступают страны Евросоюза.

А на днях в Копенгагене побывал американский госсекретарь Майкл Помпео. Но поднимался ли им вопрос о строительстве газопровода не известно. Москва же называет действия Вашингтона давлением на бизнес.

Просмотров всего: 40

#природа #производство #российская власть #СМИ #энергетика

распечатать


Происшествия

В Приамурье встречи людей с медведями перестали быть редкостью
В России и мире

Газ, ГОСТ и ОСАГО: в августе россиян ждут изменения
Эксклюзив 6

Валентина Калита: «Уже через час я буду такой же простой жительницей… обычной горожанкой»
Общество 1

Выбор читателей за 25 июля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь