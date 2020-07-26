Строительство «Северного потока – 2» тормозит нерест трески

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Датские власти запретили строить «Северный поток-2» до сентября этого года из-за нереста трески, сообщает ряд немецких ресурсов . Сам газопровод должен пройти через территориальные воды Дании, и это не первая помеха в работе.

До нереста все осложнялось другим фактором. Те 120 км трубопровода, что пройдут в датских территориальных водах попадают в зону тысячи затопленных тонн боеприпасов с ядовитыми газами. Снаряды покоятся на дне океана со времен Второй мировой войны. Для работы требовалось специальное разрешение. Его получили только 6 июля, пишут в «Коммерсанте».

Напомним, США хотят ужесточить санкции в отношении «Северного потока – 2». Против этого выступают страны Евросоюза.



А на днях в Копенгагене побывал американский госсекретарь Майкл Помпео. Но поднимался ли им вопрос о строительстве газопровода не известно. Москва же называет действия Вашингтона давлением на бизнес.