В парке Дружбы поработали вандалы

В ночь с 25 на 26 июля в благовещенском парке Дружбы вандалы разбили 4 фонаря. Несмотря на то, что в темное время суток дежурил охранник, неизвестные смогли проникнуть на территорию парка и испортить оборудование. Поймать нарушителей не удалось.

Как рассказала корреспонденту «Амур.Инфо» генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова, при наличии стёкол техническая служба сможет заменить фонари уже завтра. Если деталей не окажется, то придется заказывать их из Казани.

К сожалению, на территории парка отсутствуют камеры видеонаблюдения, поэтому вычислить преступников будет трудно. Дирекция парка решила обратиться к жителям города: если кто-то стал свидетелем ночного происшествия – просьба написать в директ Instagram-аккаунта ОКЦ .

– Мы планируем писать заявление в полицию, потому что такой вандализм должен быть наказан. Фонари в парке были установлены на спонсорскую помощь совсем недавно. Очень обидно, что посетители парка не ценят всю красоту, которую мы стараемся для них создать, – сказала Надежда Ивановна.

Руководство парка обращает внимание благовещенцев на то, что работы по благоустройству еще не завершены, и призывает горожан и гостей города бережно относится к проводимой здесь работе.