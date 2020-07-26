В Приамурье встречи людей с медведями перестали быть редкостью

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Долгожданное лето в самом разгаре и амурчане всё чаще выбираются отдыхать на природу. В МЧС предупреждают: встреча с хозяином тайги в Приамурье не такая уж редкость.

Спасатели предостерегают туристов и призывают соблюдать в лесу правила безопасности. Лагерь желательно обустроить в стороне от троп. Большая компания в лагере удержит большинство медведей на расстоянии, при условии, что он сможет обойти лагерь стороной.

Двигаясь в зарослях по тропе, старайтесь издавать больше звуков. Всегда осторожный медведь постарается обойти группу стороной. Ему часто хватает просто топота ног и шума отодвигаемых веток, чтобы услышать группу издали, и уйти в сторону.

Если вы всё-таки повстречали лесного зверя, спасатели советуют не паниковать. Косолапые не страдают излишней агрессивностью. Человек в естественный рацион медведя не входит. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто спокойно обойти медведя стороной, держась на расстоянии, подчеркивая этим, что вы не претендуете на его жизненное пространство.

Убегать от мишки не стоит. Если вы оказались совсем рядом, не смотрите медведю в глаза, в животном мире это означает вызов.

Опаснее всего повстречать медведицу с малышами. Поэтому, заметив медвежонка, сразу же уходите туда, куда ему будет трудно за вами идти. Медвежата очень любопытны, а медведица, следуя инстинкту, будет слепо их защищать. Не подходите к медвежонку, чтобы погладить его либо сделать фотографию. Даже если медведицы не видно рядом, она, скорее всего, где-то поблизости.

Считается, что медведь, вставая на задние лапы, выражает агрессивные намерения. На самом деле он принимает такую позу, чтобы лучше рассмотреть то, что его заинтересовало и предупредить о своем присутствии. А вот если медведь начинает, глядя на вас, делать выпады в вашу сторону, это — сигнал, что вы нарушили его территорию. В этом случае постарайтесь уйти в противоположную сторону от хищника. Зверь перестанет нападать, если почувствует, что угроза устранена, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните:

«101» — для набора со всех операторов мобильной связи;

«112 »— единый телефон вызова экстренных оперативных служб.