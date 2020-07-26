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26июля
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сегодня, 14:28 0

Шимановский ДК получил новое оборудование

Шимановский ДК получил новое оборудование

В доме культуры города Шимановска презентовали новое звуковое оборудование, приобретенное в рамках партийного федерального проекта «Местный дом культуры». Общая стоимость покупки обошлась в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, новый микшерный пульт на 32 дорожки, колонки и другие технические элементы фирма-подрядчик установила за один день.

Новое качество звука оценил мэр Шимановска Павел Березовский.

– Такой уровень звука мы раньше получали только во время Дня города, когда к нам приезжали специалисты из Благовещенска со своей аппаратурой.

Сейчас такое оборудование есть у нас. Я попросил специалистов Дома культуры ответственно отнестись к изучению оборудования для правильной эксплуатации. Хочется поблагодарить всех, кто оказал нам финансовую помощь. Отдельная благодарность – работникам Дома культуры и руководству комитета по спорту, культуре и молодежной политике за оперативное и качественное выполнение работы, – сказал мэр.

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#культура

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