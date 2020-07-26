Трамп жалеет своих публикациях в Twitter

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По словам самого Трампа, он слишком увлечён социальными сетями. При этом неприятности ему доставляют не только свои посты, но и ретвиты.

Президент США тоскует по тем временам, когда можно было написать письмо, а затем перечитать его на следующий день и понять, стоит отправлять его или нет.

Сторонники Демократической партии США даже решили использовать твиты нынешнего американского президента Дональда Трампа, для того, чтобы помешать ему переизбраться. Авторы инициативы организовали акцию под названием «Поражение от твита». Её цель — получать деньги от публикаций Трампа. Каждый желающий может перечислить от 1 до 10 центов за каждый твит президента. Собранные деньги направят в специальный фонд, в который вошли 15 политических организаций темнокожих, пишут «Известия».