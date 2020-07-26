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сегодня, 14:25 0

Газ, ГОСТ и ОСАГО: в августе россиян ждут изменения

Газ, ГОСТ и ОСАГО: в августе россиян ждут изменения
Фото: pixabay.com

В августе в России вступает в силу ряд изменений. Жителей страны ожидают выплаты повышенных пособий по безработице, увеличение цен на газ, повышение пенсий для трех категорий пенсионеров и расширение тарифного коридора ОСАГО.

Повышенные выплаты безработным и врачам, установленные в связи с пандемией, сохранятся в августе. Семьи, в которых родители потеряли занятость, получат в следующем месяце по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Увеличение пенсий коснётся работающих пенсионеров, максимальная прибавка для них составит 279 рублей, получателей накопительных пенсий — для них повышение произойдет на 9,13%, а также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Для них выплаты повысят на 7,99%.

С начала августа в стране на 3% повысится стоимость природного газа для населения. Увеличить оптовые цены на газ планировали еще с 1 июля, но Федеральная антимонопольная служба предложила временно заморозить индексацию.

Грядущий месяц будет ознаменован сокращением числа строительных ГОСТов. Вступит в силу новый перечень стандартов и правил, обеспечивающих соблюдение требований безопасности при строительстве. В нём не встретятся дублирующие и избыточные нормы, поэтому общее число требований снизится на 30%. К тем объектам, проектирование или строительство которых было начало до изменения правил, будут применяться прежние требования.

С 1 августа в стране частично снимают запрет на международные пассажирские авиаперелеты. Первоначально рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Россияне смогут отправиться в Великобританию, Турцию и Танзанию.

24 августа произойдёт расширение тарифного коридора ОСАГО. Для физлиц минимальная и максимальная стоимость полиса изменится на 10%, для компаний — на 20%, для машин такси — 30%, пишет usolie.info.

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#российская власть

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