Валентина Калита: «Уже через час я буду такой же простой жительницей… обычной горожанкой»

В свой последний рабочий день, 23 июля, Валентина Сергеевна дала эксклюзивное интервью корреспонденту ИА «Амур.Инфо». Есть ли сожаления и каковы пожелания новому мэру - в откровенной беседе с журналистом.

— Вы покидаете пост мэра Благовещенска. Вас с этим можно поздравить или, скорее, можно посочувствовать?

— Я думаю, что скорее поздравить. Потому что пять лет назад, вступая в эту должность, я понимала всю сложность этой должности (я до этого периодически исполняла обязанности руководителя и понимала, что это такое). Пять лет на этой должности — немалый срок. За это время изменилось сильно и общество, и законы, да и само время. Оно всегда идет вперёд. А, как известно, всему своё время. Я самым честным образом свои пять лет от первого дня до последнего отработала и считаю, этого достаточно для меня. В любом случае, то, что я изначально могла, хотела сделать в городе вместе со своими коллегами, оно всё реализовано и реализуется дальше. Здесь процесс необратимый, и он идёт, идёт, и идёт... Поэтому, я считаю, что меня надо поздравить, потому что мне всё-таки удалось проработать полный срок.

— Мавр сделал своё дело, мавр может уходить?

— Да. То есть я считаю, что в наше время, сегодня отработать полный срок​ и принять решение...

— Не каждому удаётся?

— Скажу так, в моих планах и не было ничего более. То есть изначально я понимала, что я пойду только на этот срок и ни на один день больше.

— Нередко слышал и слышу сейчас фразу "вот уже я выйду на пенсию и тогда..." Можете поделиться своими ближайшими планами? Ходят слухи, что вы-то на пенсию не собираетесь.

— Слухи имеют под собой реальные основания. Просто я знаю себя. Мне просто пока сидеть дома, только дома​, наверное, ещё не пришло время. Но в любом случае есть желание и возможность побыть дома сейчас некоторое время, сделать паузу. Пауза нужна лично мне, нужна моим близким, она полезна будет для моих самых-самых любимых — для внуков. Сейчас есть возможность с ними побыть — у них каникулы, у меня каникулы. Ну, и подумать, перезагрузиться... Я ещё не определилась. Знаете, не было никогда такого, чтобы просто очень много, долго быть дома. Но сегодня, пока есть желание, пока есть здоровье, пока есть силы, я думаю, что мне интереснее будет ещё чем-нибудь заниматься кроме, как только домом.

— Подводя итоги какого-то жизненного периода, или периода работы, люди нередко находят повод для гордости, иногда о чём-то сожалеют. Можете сказать, чем гордитесь вы, сделанным в бытность главой города?

— Мне кажется, что такие вещи как-то говорить не совсем скромно, как-то я не привыкла... Но удалось войти в пять национальных проектов. И участие в каждом из них даёт возможность развивать что-то в социальной сфере. Значимо участие во многих федеральных программах, благодаря которым можно обустраивать город бо́льшими темпами, бо́льшими объёмами. Просто приведу одну цифру: если мы в прошлом году радовались и гордились тем, что вошли в программы, и для софинансирования из своего бюджета смогли выделить около 94 миллионов рублей, то в этом году наше софинансирование уже превышает 200 миллионов. За последние пять лет в бюджет удалось привлечь 14 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом наш городской бюджет около 4 миллиардов, а с субвенциями из областного бюджета — в пределах 6 миллиардов рублей. Благодаря этому, мы смогли построить то, что не строилось 20 лет. В частности, удалось построить школу, и сейчас строится ещё одна. Создано дополнительно более 2000 мест в детских​ садах. Город ежегодно прирастает не меньше, чем на тысячу жителей. Благовещенск становится привлекательным, и к нам приезжают люди не только из​ Амурской области, но и из разных уголков даже бывшего Советского Союза.

— Есть что-то, о чём вы жалеете, или, может быть, чего-то стыдитесь?

— Я в своей работе придерживаюсь правила: если что-то сделано, то оно уже сделано.

— То есть не рефлексируете по этому поводу?

— Да. Оно уже сделано. Бывают у всех ошибки. Наверное, ты понимаешь, что в следующем таком случае надо искать другой вариант решения. Но когда я лично принимаю решение, всегда работаю с коллегами. Как правило, мы проговариваем риски при принятии того или иного решения. В конечном итоге решение приму я и беру ответственность на себя. Но мы должны минимизировать те риски, которые могут быть, и продумать систему компенсаций, если решение приведёт к каким-то негативным последствиям. Этот точный и чёткий расчёт позволяет избежать грубых ошибок, непродуманных вещей.

— С чем в Благовещенске, как говорится, "полный ажур"?

— Я думаю, что нет такого. Этого быть просто не может по определению, потому что, во-первых, нет предела совершенству. А второе — никогда не бывает очень хорошо. Бывает удовлетворительно, бывает неплохо, но всегда есть шанс сделать ещё лучше.

— А что категорически не так, или плохо?

— Скажу так. Любая сфера в городском хозяйстве сложная, нет простых, вообще. Всё, что связано с человеком и его бытом, всегда проблемное. Там никогда не бывает всё хорошо, никогда. Сегодня я была на одной из улиц, жители которой мечтали, чтобы положили асфальт, потому что очень пыльно. Там второй день кладут асфальт. И эти же жители возмущаются: что это такое?! Техника работает, и шумно, и запах асфальта... Поэтому, ответ на ваш вопрос: никогда ничего не будет идеально. Всегда будет что-то, что нужно усовершенствовать, чуть-чуть подправить. Просто надо к этому относиться с пониманием. Никогда ничего не будет идеально хорошо.

— Есть что-то, что вы хотели бы сделать, но по какой-то причине не успели, не смогли, и хотели бы пожелать реализовать своему преемнику?

— Мне в этом плане проще. Не надо ничего оставлять — мы целый год работали вместе. Олег Гатауллович знает проблемные точки, он сам работал по этим направлениям. Здесь, я думаю, вариант выгодный для города: когда не будет разрыва, а недоделанное должно и будет доделано уже другим человеком, потому что он это знает. Такой переход будет плавный и результативный по решению поставленных задач.

— Большинство бывших градоначальников в Благовещенске уже не проживают, многие уехали из Амурской области. Вы собираетесь уехать?

—Нет. Я никогда не собиралась. В моей жизни было несколько случаев, когда мне предлагали. Когда, например, закончила аспирантуру и защитилась, мне предлагали остаться в Москве. Когда муж закончил второе высшее образование получать в Хабаровске, ему предлагали оставаться там преподавать. Но мы с ним оба остались в Благовещенске. Здесь мои дети, здесь мои внуки. Я никуда уезжать не планирую. И потом — это мой город, родной город!

— Наверняка вы слышали притчу о трёх конвертах, которые руководитель-предшественник оставляет преемнику.​ Вы что-то подобное оставите новому мэру?

— Ну, знаете,​ (улыбается) мне конверты такие не оставляли. И я такими конвертами никогда не пользовалась, ни первым, ни вторым... Но если говорить о пожеланиях или напутствии, то я, может быть, повторюсь. Я убеждена, что на этой должности нужно не бояться и уметь принять решение, и взять на себя ответственность за принятие этого решения. Поэтому нужна выдержка, надо иметь терпение, терпение и ещё раз терпение. Очень многие вещи ты понимаешь: как надо сделать, что нужно сделать, но не все делают именно так, как ты сказал. И здесь два варианта: либо ты неправильно сказал, либо не тому человеку поручил. Но ответственность всё равно на тебе. Поэтому — терпение, мудрость и умение в критической ситуации быстро находить решение. И ещё. Важно не заставлять, а убеждать людей, чтобы работали не из-за страха, а потому, что им было бы стыдно плохо делать.

— Что бы вы хотели пожелать благовещенцам?

— Уже через час я буду такой же простой жительницей Благовещенка, которая смотрит, что делает власть, обычной горожанкой. Жизнь у меня одна. Я живу в этом городе. Поэтому мне очень хочется, чтобы в Благовещенске, в городе, где родились мои дети, мои внуки, где я получила образование, где я получила опыт дружбы, любви и предательства, чтобы жизнь этого города была легче, чтобы здесь жилось комфортнее, чтобы оставалось желание быть здесь, а уезжая куда-то, люди испытывали желание вернуться. Благовещенцы хотят сделать город красивее, пусть это желание становится сильнее и реализуется. И пусть у каждого будет желание сделать что-то хорошее самому для себя и для других в этом городе. Этого же я желаю и себе.

Михаил Митрофанов