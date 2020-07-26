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сегодня, 13:00 1

Амурские спасатели проверяют готовность пожарных водоисточников

Амурские спасатели проверяют готовность пожарных водоисточников
Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

Сотрудники пожарно-спасательных формирований Приамурья ежегодно проводят операцию «Водоисточник» — проверяют готовность водоисточников пожарного водоснабжения, которые в случае возникновения пожара должны обеспечивать своевременную и бесперебойную подачу воды на его тушение. Спасатели рассказали о проведённой работе в этом году.

— При проведении операции особое внимание специалисты уделяют состоянию противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, состоянию пирсов для установки пожарных автомобилей. Специалисты проверяют пожарные гидранты и подъезды к ним, состояние сетей противопожарного водопровода, его исправность и способность обеспечивать требуемый по нормам расход воды при тушении пожара. Следует отметить, что по состоянию на первое полугодие текущего года на территории области количество водоисточников увеличилось, основной прирост дали Свободный и Свободненский район. За шесть месяцев в области отремонтированы 37 водоисточников. Наиболее активно данная работа проводится в городе Благовещенске, — рассказал Константин Рыбалко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области.

Всего на территории Приамурья для целей пожаротушения используется 3870 пожарных водоисточников: 2117 пожарных гидрантов, 305 пожарных кранов, 436 пожарных и 390 открытых водоемов, 347 водонапорных башен и 275 скважин, сообщает МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    47 минут назад

    Валентина Сергеевна! Ваша ошибка, как и многих других чиновников в том, что надо было всегда быть этой самой обычной горожанкой. Почему вы ставите себя выше обычных граждан, сидя в кабинете, не ясно. И кстати награды, грамоты, медали, ордена за вашу работу, их нужно принимать из рук обычных граждан, это и будет признанием ваших заслуг перед городом, если они конечно есть, эти самые заслуги!

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