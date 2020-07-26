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сегодня, 12:30 0

Вакцинация от COVID-19 для россиян будет добровольной

Вакцинация от COVID-19 для россиян будет добровольной
Фото: pixabay.com

Испытания на добровольцах дали позитивные результаты. Первыми вакцину получат медицинские работники и те, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России вакцинация от коронавируса нового типа будет добровольной и поэтапной, пишет lenta.ru.

— Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, — сказал министр.

Ведомство планирует проводить вакцинацию населения поэтапно, по нарастающей. Сначала вакцину будут давать медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей. Сейчас заканчиваются испытания вакцины, которую разработали в центре имени Гамалеи. Также разрешение на проведение клинических испытаний получает центр «Вектор».

Ранее Михаил Мурашко заявил о планах вакцинировать от коронавируса не менее 1600 добровольцев на третьем этапе исследования вакцины. Как планируют эксперты, в испытаниях каждой из форм вакцины примут участие не менее 800 человек. Эти пациенты получат вакцинацию уже на амбулаторном этапе, параллельно начнется масштабирование производства.

Как ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, два препарата находятся на финальной стадии испытаний. Он выразил надежду на то, что страна получит надежную вакцину осенью.

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводили в госпитале имени Бурденко и в Сеченовском университете в Москве. Ранее врачи рассказали о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса.

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#коронавирус

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