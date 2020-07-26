На 400 баллов сдал ЕГЭ школьник из Костромы

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Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам. Отличившийся ученик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью

Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам. За всю историю ЕГЭ в России 400 баллов получили только четыре выпускника, Ломсадзе стал пятым.

Дмитрий Ломсадзе сдавал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, пишет lenta.ru.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Позже было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.

В Амурской области семь выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Отличниками стали ученики школ Благовещенска, Белогорска, Шимановска, Серышева и Ромненского района. По результатам второго дня единого государственного экзамена по русскому языку ученица гимназии № 9 Свободного Ирина Москвитина стала единственной стобалльницей в Амурской области Высшие баллы по информатике получили два амурских выпускника — из Белогорска и Завитинска.