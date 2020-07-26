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26июля
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сегодня, 11:01 2

В Приамурье от COVID-19 скончалась медсестра

В Приамурье от COVID-19 скончалась медсестра
Фото: pixabay.com

В Амурской области от COVID-19 скончалась медсестра из поселка Прогресс. Это третья смерть медработника, стоявшего на защите людей от смертельной болезни.

О смерти коллеги в своем инстаграм-аккаунте написал врач скорой медицинской помощи Олег Шульга.

«R.I.P. вчера погибла ещё одна наша коллега от ковид. Медсестра из п. Прогресс. Марина ты до конца была на передовой. Спасибо… Мы помним», - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля от коронавирусной инфекции в Благовещенске умер врач станции скорой медицинской помощи Андрей Котенков. Кардиологу реанимационной бригады было 58 лет.

21 июля стало известно, что от последствий COVID-19 скончалась доктор из Магдагачинской больницы. Татьяне Савельевой было 30 лет. Она трудилась терапевтом, занимала должность заместителя главного врача.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • одна из....

    одна из....
    1 час назад

    Про умеиших медиков пишут.. А почему про тех кого они не сумели спасти просто цифры.. А подробнее???

  • амурская алена

    амурская алена
    27 минут назад

    Да в Италии,писали о каждом,некрологи,в нашей стране ,считают это неприемлемо.

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