В Приамурье от COVID-19 скончалась медсестра

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В Амурской области от COVID-19 скончалась медсестра из поселка Прогресс. Это третья смерть медработника, стоявшего на защите людей от смертельной болезни.

О смерти коллеги в своем инстаграм-аккаунте написал врач скорой медицинской помощи Олег Шульга.

«R.I.P. вчера погибла ещё одна наша коллега от ковид. Медсестра из п. Прогресс. Марина ты до конца была на передовой. Спасибо… Мы помним», - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля от коронавирусной инфекции в Благовещенске умер врач станции скорой медицинской помощи Андрей Котенков. Кардиологу реанимационной бригады было 58 лет.

21 июля стало известно, что от последствий COVID-19 скончалась доктор из Магдагачинской больницы. Татьяне Савельевой было 30 лет. Она трудилась терапевтом, занимала должность заместителя главного врача.