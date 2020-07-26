Василий Орлов: «Благодарю всех, кто откликнулся и внёс пожертвования на спецсчёт борьбы с коронавирусом!»

По поручению губернатора Приамурья Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение её последствий. Это единственный официальный счет для таких перечислений в области.

Всего с начала апреля, когда был открыт счёт, поступило 13,5 миллионов рублей. Его реквизиты размещены на официальном сайте Правительства.

За счёт благотворительных средств было закуплено 50 тысяч одноразовых масок и 18 700 многоразовых масок на сумму около 2 миллионов рублей. Они были переданы в больницы и представителям силовых структур области.

Также для медицинских работников городских больниц были приобретены 6 390 респираторов, 1 350 защитных многоразовых очков, 9 800 пар перчаток, 2 800 шапочек, бахилы -1 350 пар, 1 850 одноразовых противочумных костюмов на общую сумму 5,7 миллионов. рублей.

В июле для медиков закупили 400 защитных одноразовых костюмов; 400 респираторов фильтрующих; 400 защитных очков; 1000 пар перчаток нитриловых с учётом доставки на сумму 1,1 миллион рублей.

На сумму почти 170 тысяч рублей было приобретено 67 многоразовых костюмов. Они переданы благовещенской таможне, УФСИН, транспортной полиции, УМВД, управлению ветеринарии, региональному управлению ФСБ.

Помимо приобретения средств индивидуальной защиты, деньги с благотворительного счёта направляются на организацию горячего питания медработников станции скорой помощи Благовещенска, а также Белогорской, Свободненской и Тындинской больниц, приобретение бутилированной воды. На это выделено почти 4,2 миллиона рублей.

Ещё свыше 105 тысяч рублей направлено на оплату проведения лабораторных исследований на выявление COVID-19 у сотрудников силовых структур.

Всего на борьбу с коронавирусом с благотворительного счёта израсходовано 12,9 миллиона рублей.

­- Благодарю всех, кто откликнулся и внёс пожертвования на специальный счёт борьбы с коронавирусом. Это очень нужная помощь. Мы мобилизовали все средства бюджета области, но этого было недостаточно для эффективного и своевременного проведения необходимых мероприятий в разгар пандемии. Ваше неравнодушие и поддержка помогли оперативно закупать необходимые средства защиты и поставлять их в кратчайшие сроки в больницы и представителям силовых структур. В большинстве случаев от формирования заявки министерством здравоохранения до получения заказа медиками проходило всего несколько дней. Также ваша помощь позволила нам обеспечить горячим питанием наших медиков, которые сейчас на передовой в очень непростых условиях спасают здоровье и жизни больных новой коронавирусной инфекцией. Только совместными усилиями мы справимся с этим вызовом, - сказал губернатор Василий Орлов.