Рано утром, 26 июля, в селе Тамбовка горел частный дом

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Открытое горение удалось ликвидировать оперативно. Виновник устанавливается.

Сообщение о пожаре поступило рано утром 26 июля, - сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Возгорание произошло в частном жилом доме. Через 10 минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 60 в составе трёх человек и одной единицы техники прибыли на место. В течение пяти минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причины и виновник устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара телефон пожарных и спасателей:

- "101" - для набора со всех операторов мобильной связи;

- "112" - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.