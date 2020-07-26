Рано утром, 26 июля, в селе Тамбовка горел частный дом
Открытое горение удалось ликвидировать оперативно. Виновник устанавливается.
Сообщение о пожаре поступило рано утром 26 июля, - сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.
Возгорание произошло в частном жилом доме. Через 10 минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 60 в составе трёх человек и одной единицы техники прибыли на место. В течение пяти минут пожарные ликвидировали открытое горение. Причины и виновник устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара телефон пожарных и спасателей:
- "101" - для набора со всех операторов мобильной связи;
- "112" - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
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