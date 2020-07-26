Музей Победы приглашает амурчан присоединиться к онлайн-программе ко Дню ВМФ

Сегодня, 26 июля, в России отмечается День Военно-Морского Флота. У амурчан есть возможность присоединиться к праздничной программе, подготовленной московским Музеем Победы. Жителей Приамурья музей пригласил на онлайн-программу.

— Открыв свои двери для посетителей, музей продолжает готовить и тематические онлайн-программы. Они доказали востребованность и популярность такого формата. Наши экскурсии, мастер-классы, выставки смотрят не только москвичи, но и жители разных регионов России — от Архангельска до Владивостока, — отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

26 июля интернет-пользователи смогут «побывать» на площадке ВМФ. На YouTube-канале музея в праздничный день разместят новую онлайн-экскурсию. Гид расскажет экскурсантам о самых ярких страницах истории советского флота. Посетители виртуальной экскурсии увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов: башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны. Онлайн-гостям покажут морскую железнодорожную установку ТМ-3-12, рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис.

Для самых маленьких посетителей в музее приготовили аудиоспектакль «Сказка о корабле и юнге» и мастер-класс «Смелый кораблик».

На сайте музея откроется виртуальная выставка «Реликвии Победы», посвящённая судьбе подводной лодки М-60, которая в сентябре 1942 года потерпела крушение в Черном море, подорвавшись на минном заграждении. Онлайн-гости увидят кормовой флаг ВМФ СССР, поднятый с затонувшей подводной лодки. Флаг был передан в дар музею Борисом Кудрявцевым, сыном капитана подлодки Бориса Васильевича Кудрявцева.