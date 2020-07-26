Вырубку леса на Байкале одобрили в Совете Федерации

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Закон о «сплошных» вырубках лесов на Байкале одобрил Совет Федерации. Вырубленные территории планируют использовать для нужд РЖД. Иркутские сенаторы выступили против законопроекта.

Совет Федерации одобрил закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале, сообщает Интерфакс.

В федеральный закон об охране озера Байкал вносится исключение, по которому до 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба.

В данном случае к объектам модернизации магистральной инфраструктуры относится не только проект БАМ/Транссиб, но и автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты. Перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых предполагается установить ряд экологических исключений, также будет утверждаться правительством РФ.

Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры данного проекта переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается "проведение сплошных рубок".

Документ поддержали 140 сенаторов. Двое были против, трое воздержались от голосования, пишет tayga.info .

Против принятия закона на пленарном заседании выступили сенаторы от Иркутской области. По их мнению, сплошные рубки на Байкале могут нанести вред экологии природного объекта.

Исчезновение лесов по берегам втекающих рек является важной причиной обмеления Байкала в последнее время, — отметили сенаторы.

Александр Варфоломеев, член Совета Федерации от Бурятии предложил «мониторить» вырубки лесов вблизи Байкала.

— Если это пойдет так, как у нас бывает, это вряд ли найдет понимание у жителей Республики Бурятия, — предупредил Варфоломеев.

Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты парламента пообещала на пленарном заседании дать поручения комитетам СФ о мониторинге реализации закона.

Закон о «сплошной рубке лесов на Байкале» будет направлен президенту РФ на подписание в течение пяти дней. Владимир Путин должен будет подписать или отклонить поправки в законодательство в течение двух недель.