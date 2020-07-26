Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету

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Владельцы благовещенских кафе рассказали "Амур.Инфо" о том, как ведут бизнес, оказавшийся на грани закрытия. Отступать перед трудностями они не собираются и нацелены на введение услуг, адаптированных к возникшей в связи с пандемией коронавируса ситуации.

Статистика упряма. Рынок ресторанных услуг может потерять до 39% участников, то есть 12 тысяч компаний, прогнозируют в Московском центре урбанистики. По стране в связи с ограничениями могут не открыться более 50% заведений. «Амур.Инфо» изучило ситуацию в Благовещенске.

Мнение управляющего партнёра DO.BRO COFFEE, Владимира Михеева:

— Продажи сильно упали. Карантин, безусловно, не мог повлиять на бизнес положительно. Мы до сих пор справляемся с последствиями пандемии и, возможно, будем боротьсяс ними до конца года. Средство борьбы с последствиями – это только работа.

Некоторые заведения COVIDзаставил оптимизировать меню для доставки. Практика показала, что не все блюда можно доставить клиенту быстро и сохранить оформление. С этим согласился и Владимир Михеев:

— Сложно быстро доставлять кофе, так как он «живёт» около 10 минут. А если выпить его позже, то он будет уже не такой вкусный.

Предприниматели начали создавать и электронные базы. До введения ограничений электронные клиентские они были не у всех. Поэтому, чтобы начать заниматься доставкой, заведениям пришлось формировать базы с нуля.

Генеральный директор ООО «Сиеста» и руководитель заведений: Daddy`sPub, FIDEL и Стейк Хаус, Павел Патутин рассказал:

— До самоизоляции мы работали на доставке, но это был небольшой процент. Наши заведения про «атмосферу и еду», а не про «доставку». Но чтобы справляться с последствиями пандемии мы запустили бесплатную доставку комплексных обедов. Ведь выручка упала на 90%.Мы стояли закрытыми вплоть до 10 июля. Доставка и самовывоз – это лишь меры для сохранения коллектива, в особенности кухни.

Некоторые кафе и рестораны начали развивать формат DarkKitchen, то есть работать только на доставку. Это требует вложений, поэтому решиться на такие траты могут не все заведения. По-прежнему весомую долю бюджета занимают расходы на соблюдение санитарных рекомендаций Роспотребнадзора.

Руководитель службы доставки и директор по рекламе кафе Циндао, Антон Пацура, поделился своим опытом:

— Доставка и самовывоз были освоены нами ещё до пандемии. Таких заказов стало больше, но они компенсируют только половину заработка до карантина. Также мы принимали меры по дополнительной санитарной обработке помещений. И за период карантина кафе успешно прошло три проверки Роспотребнадзора.

Кстати, по данным Федерации рестораторов и отельеров, доставка приносит ресторанам лишь 5-8% от общего товарооборота. Как выжить на эти проценты?

Руководитель и собственник кафе «Кофетюр» Юлия Журавлёва рассказала следующее:

— До карантина доставки не было вообще, потому что в наше кафе все приходят за обстановкой и атмосферой. Провести деловые встречи или просто пообщаться. В дни карантина выручка составляла до пяти процентов от той, которая была в дни до пандемии. Но сейчас мы смогли увеличить её за счёт доставки до 15 процентов.

Каждый руководитель максимально пытается сохранить родной коллектив. Антон Пацура рассказал, насколько трудно это было:

— Самым сложным было удержать шеф-повара и команду. Часть из них решила вернуться домой, как только начался рост количества заболевших COVID-19. Пришлось искать компромиссы. Повара самоизолировались, но продолжили работать. Чтобы удержать сотрудников кафе, часть из них пришлось перевести в службу доставки. Но 70 процентов работников так или иначе уволились. Они нашли другую работу или уехали, ведь многие из них - студенты.

На зарплату сотрудников, налоги и платежи поставщикам, а также аренду помещений филиалу DO.BRO COFFEE пришлось брать деньги из резервного фонда. Они были отложены на развитие компании и реконструкцию существующих точек. У компании есть кредитные обязательства, поэтому был риск обанкротиться, есть и будет ещё как минимум пару месяцев.

Чтобы остаться на плаву, руководителям «Кофетюр» и «Стейк Хаус» пришлось использовать налоговые льготы и отсрочки, введенные правительством РФ. Павлу Патутину для «Циндао» удалось договориться о снижении арендной платы и отсрочке платежей в период карантина.

Собственница кафе «Кофетюр» Юлия Журавлёва рассказала:

— Доходность предприятия очень сильно сократилась, а средств для погашения задолженностей не было. Пришлось даже урезать сотрудникам ставки по заработной плате. Мы занимали денежные средства, так как в кредите нам, к сожалению, отказали.

В стрессовой ситуации нужно было действовать решительно. На нововведения осмелился и руководитель авто-кафе«Stop&Go». Для поддержания бизнеса ввели бонусные карты, которые увеличивают лояльность клиентов. А вот руководитель бара «Стейк-Хаус»открыл на базе бара авто-кафе «Стейк-Экспресс».

До пандемии филиал DO.BRO COFFEE разрабатывал собственный онлайн сайт-магазин. А уже во время самоизоляции - запустил его в тестовом режиме. Необычный бизнес стартовал благодаря пандемии. Руководитель кафе «Кофетюр» тоже внедрила новую услугу.

Несмотря на страх обанкротиться, никто из руководителей не сдавался и продолжал работать.Юлия Журавлёва считает, что на руководителе всегда лежит ответственность за каждого сотрудника в команде. Каждый сотрудник, как член семьи, а семью не предают. Партнёр DO.BRO COFFEE, Владимир Михеев только подтвердил это:

— Мыслей продать бизнес не возникало. Во-первых, мы хотим, чтобы наша сеть стала федеральным игроком на рынке кофе. Во-вторых, за нашими плечами стоит дружная команда, за которую мы несём ответственность и было бы нечестно её предавать. В-третьих, сейчас нет людей, которые были бы готовы купить такой бизнес.

После послабления ограничений, многие кафе, работают на летней веранде. А «Кофетюр», помимо веранды, открыли ещё и 50 квадратных метров зала для посещений.

Что же будет дальше остаётся только гадать. Свои прогнозы на будущее высказал Антон Пацура:

— Всё будет зависеть от того, как покажут себя летние веранды и столовые. Но могу сказать точно, что клиенты очень соскучились по кафе и ресторанам, как и мы по ним!