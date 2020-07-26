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Выбор читателей за 25 июля

Выбор читателей за 25 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 25 июля.

В благовещенском автобусе пожилой мужчина исподтишка «ощупывал» женщин

Жительница Благовещенска пожаловалась на незнакомого мужчину, который распускал руки в общественном транспорте. По словам амурчанки, инцидент произошёл сегодня, около 10 утра в автобусе № 3.

В Благовещенске перекроют улицу Амурскую

В Благовещенске в понедлельник, 27 июля, временно перекроют движение транспорта по улице Амурской между Мухина и Комсомольской. Как сообщает администрация города, изменится схема движения общественного транспорта.

Акция по уборке каменного карьера в Верхнеблаговещенском может сорваться из-за хозяина объекта

В Благовещенске под угрозой срыва оказалась акция по уборке территории каменного карьера в Верхнеблаговещенском. Некоторое время назад затопленный необычной бирюзовой водой водоём «завирусился» благодаря соцсетям.

В Амурской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 566 случаев COVID-2019.

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#Обзор #интернет #СМИ

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