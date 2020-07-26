Астрологический прогноз на 26 июля: Девам нужно избегать сплетен, а у Козерогов благоприятный день для новых знакомств

Восход Солнца: 04:50

Заход Солнца: 20:22

Солнце в Льве.

Овен. Звезды обещают Овну важный день, когда можно справиться в одиночку даже с самыми сложными проблемами. Только не «включайте» босса, если рядом находится начальство. Опасный в эмоциональном плане день. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам. Сны могут быть пророческими. Цветы или букет во сне — к приятным новостям или к встрече с друзьями.

Телец. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению и самочувствию. Если вы слишком эмоционально восприняли карьерные продвижения, то дела службы будутсвязаны с возрастающими материальными запросами. Путь к вашей цели сегодня пролегает по тропинке компромиссов, вам понадобится умение договариваться.

Близнецы. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам — матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может вспыхнуть временная неудовлетворенность всем и вся. Этот день отмечен возрастанием жизненных сил. В первой половине дня вы будете ощущать избыток энергии и оптимизм. Но это не сможет помочь вам исправить недавние ошибки и просчеты. Кроме того, многие из вас почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны пассивно наблюдать за происходящим, иначе окажетесь уязвимым. Действуйте в согласии с самим собой.

Рак. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и любых дел, связанных с риском. Вероятно, предстоят финансовые потери Возможны внутренние противоречия. Не выясняйте отношений с членами семьи, держите себя в руках.

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Лев. Расположение планет по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня. Неблагоприятный день, связанный с преследованием, столкновением с агрессией. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Чтобы исключить ошибки, рекомендуетсяосторожность, рассудительность, воздержание. Избегайте темноты, новых знакомств и шумных компаний. Вероятно, вечером домашние хлопоты отнимут всеваше время.

Дева. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем контактам, которые непосредственно касаются дел. Звезды обещают Вам стрессовую ситуацию, связанную с выяснением отношений. Близкий друг специально вынудит вас на конфликт, чтобы потом обвинить во всех смертных грехах.

Весы. Опасный, критический день. Особенно это касаетсямужчин-Весов. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая. Исключите агрессивность, быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск. Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничегобольшего. Женщинам-Весам предстоят осложнения в личной жизни. Попытайтесь не так болезненно реагировать на критические замечания близких. В целом хороший день. Он обещает денежные доходы, хорош для покупок. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Вы можете почувствовать необходимость в советах друзей. Однако не стоит полностью на них полагаться. Не исключены разочарования. Остерегайтесь, есть опасность «попасть в сети» к шарлатану или прожектеру.

Скорпион. День пробуждения и преобразования космической энергии. В физическом плане неблагоприятный день. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезнь. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах. Если на работе все пойдет хорошо, вы сумеете легко добиться поставленных целей.

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Стрелец. Сатанинский день. Встречи принесут неприятности, надежды — разочарования. Постарайтесь не принимать близко к сердцу негативные тенденции дня. Возможна легкая депрессия, которая сейчас некстати. Постарайтесь не уходить в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится. Хорошее настроение и жизнерадостность сделают вас центром любой компании. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам заряд бодрости и оптимизма. Возможно, именно сегодня вам посчастливится решить личные проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней.

Козерог. Благоприятный день для новых знакомств, обращения к органам власти, в учреждения. Ваша коммуникабельность, оптимизм и творческий подход к любому делу помогут улучшить ситуацию. Постарайтесь решить все вопросы в первой половине дня, так как вторая половина может оказаться тяжелой. Успехи в личной жизни весьма сомнительны из-за недовольства партнера. Независимо от вашего желания или нежелания, сегодня вы будете с легкостью влиять на людей, даже манипулировать ими.

Водолей. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Легкомысленное отношение к своему здоровью или работа на износ могут стать причиной нервного срыва или заболевания. В сфере профессиональной деятельности не исключены крупные финансовые потери. Осмотрительно относитесь к любым совместным мероприятиям. Сегодня под запретом должны оказаться все негативные мысли, вы нуждаетесь в позитивном мышлении, чтобы оставить период застоя позади!

Рыбы. Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету и беспорядок в сферу профессиональной деятельности. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, однако звезды рекомендуют проявитьтвердость в отстаивании своего мнения. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Только дипломатия должна сегодня стать вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев