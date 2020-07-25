Следить за состоянием амурских дорог можно через приложение

Фото: dorinfo.ru

Амурчан призывают активнее использовать приложение «Госуслуги. Дороги». Эта программа — один из инструментов общественного контроля над реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передаёт пресс-служба областного правительства.

Приложение запущено в эксплуатацию в конце 2019 года. Пользователям приложения доступна карта, на которой отмечены участки трёх типов: зелёные – это участки, где завершены работы, жёлтые, где ведутся, и серые, где реконструкция пока лишь запланирована.

– Для нас очень важно мнение жителей области, которые используют для передвижения дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта. Приложение «Дороги» как раз одна из составляющих пятиступенчатого контроля, который является основополагающим при реализации нацпроекта. Любой гражданин может посмотреть информацию об участке, фотографии «До» и «После», поставить оценку, написать отзыв, к которому можно приложить фото, – рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.

За 2020 год через приложение поступило более 20 обращений, среди которых, как и положительные отзывы о проделанной работе, так и предложения по совершенствованию ремонта уличной дорожной сети.

– Небольшое количество обращений, говорит о том, что мало кто знаком с этим ресурсом, а ведь это действенное общение с властью в информационной среде. Рекомендуем заходить в приложение «Дороги», – отметил специалист отдела планирования и развития дорожного хозяйства минтранса области Иван Курицын.

Помимо приложения «Госуслуги. Дороги» у граждан есть возможность оставить отзывы или внести свои предложения через интернет-портал проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и интернет-сайт проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». Кстати, по итогам прошлого года в проекте ОНФ Приамурье оказалось в лидерах по исправлению дорожных дефектов.