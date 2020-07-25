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сегодня, 17:40 1

Акция по уборке каменного карьера в Верхнеблаговещенском может сорваться из-за хозяина объекта

Акция по уборке каменного карьера в Верхнеблаговещенском может сорваться из-за хозяина объекта

В Благовещенске под угрозой срыва оказалась акция по уборке территории каменного карьера в Верхнеблаговещенском. Некоторое время назад затопленный необычной бирюзовой водой водоём «завирусился» благодаря соцсетям.

Инстаграм-аккаунты горожан заполнились фотографиями на фоне затопленного экскаватора, а берега карьера — мусором, который отдыхающие не торопились за собой убрать. Хозяева территории неоднократно говорили, что находиться на карьере вообще нельзя — место опасно для жизни.

В это воскресенье группа молодых активистов решила устроить на карьере субботник. Как рассказал автор инициативы Денис, идея была в том, чтобы убрать территорию и закрыть к ней доступ — чтобы сохранить необычный уголок природы. Однако уже сегодня хозяин территории пригнал тяжёлую технику и перекрыл все подходы к карьеру.

- Где-то насыпь сделали, где-то траншею выкопали. Мне удалось увидеться с собственником карьера. Я его попросил дать разрешение, чтобы мы убрались. Он сказал – дело ваше, полицию вызывать не буду, но и не дам разрешения там находиться. Это моя собственность, моя территория. Он устал бороться с тем, что из-за соцсетей место стало популярно, — рассказал Денис

Активисты всё ещё не теряют надежды договориться и всё-таки навести порядок. Кроме того, есть альтернативная площадка — территория, прилегающая к карьеру, которая тоже оказалась захламлена. Хозяин этого участка готов помочь в уборке и даже предоставить грузовик для вывоза мусора.

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#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    и откуда берутся вот такие вот люди-свиньи?

    найти нормальное место для отдыха. приехать и насрать там - для чего?

    вы один-единственный раз туда едите?

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