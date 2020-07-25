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25июля
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сегодня, 15:45 0

Осенние выборы в России снова будут многодневными

Осенние выборы в России снова будут многодневными
Фото: russian.rt.com

Трёхдневное голосование утверждено специальным постановлением государственного Центризбиркома. С 11 по 13 сентября в выборах поучаствуют жители 41 из 83 регионов страны, где запланированы компании разного уровня. Основным днём голосования станет 13 число.

— В обязательном порядке в 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборов депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ, - цитирует председателя российской ЦИК Эллу Панфилову «Российская газета».

Разбить голосование на несколько дней предложили для удобства граждан и по причине угрозы коронавируса. Напомним, впервые многодневное голосование прошло в этом году во время принятия поправок в Конституцию РФ.

А в эту пятницу, 24 июля Совет Федерации вслед за Госдумой разрешил определять продолжительность выборов Центризбиркому самостоятельно.

Правда, процесс усовершенствуют. По словам Панфиловой, комиссия, например, ужесточит требования к местам голосования на придомовых территориях. В частности, потребуется организовать место для тайного голосования, где будут установлены «переносная ширма, настольная ширма или кабина для тайного голосования, места для выдачи бюллетеней». Среди прочего, нужно будет предусмотреть места для размещения членов комиссий и наблюдателей.

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