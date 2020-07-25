Василий Орлов: «Общественный контроль дорожного ремонта должен быть на каждом этапе работ»

Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, члены общественного контроля проверили ход дорожного ремонта на улице Калинина и на путепроводе по улице Загородной, сообщает портал правительства Амурской области.

— Выезд на объекты с участием заказчиков, подрядных организаций, строительного контроля, общественности важен и необходим. Мы пообщались с начальником участка именно по производству работ на Калинина, выяснили сроки исполнения, просто очень много людей автолюбителей задают вопросы по этой улице, когда ее откроют. Подрядчик объяснил, что участок от тенистой до Пролетарской отремонтирован на 95%, а перекрёсток с Пролетарской до конца не закончен, потому что там коммуникации, интернет-кабель, который раньше был в наружном виде, сейчас его надо убрать в землю, ждут окончания экзаменов и закончат работы на участке, — отметил представитель общественного контроля, член Общественной палаты Амурской области Игорь Марьин.

Строительство путепровода на улице Загородной идёт по плану, половину проезжей части виадука забетонировали, с середины августа начнется асфальтирование проезжей части. Строители полностью заменили все 18-метровые балки, в которых были обнаружены дефекты, пролётные строения подняли на 35—50 сантиметров — это был один из самых сложных и трудоёмких этапов реконструкции. Раньше железнодорожные составы, проходящие под путепроводом, задевали несущие балки. Чтобы не было препятствий для движения составов, их подняли.

— Я первый раз участвую в выезде от общественности, увидел, что работы ведутся, не отстают от графика. Очень радует, что непосредственно на улице Загородной, участок ремонта, который относится к моему округу, движение будет открыто не 31 октября, а подрядчик планирует открыть движение транспорта уже 1 сентября, — рассказал представитель общественности, депутат Благовещенской городской думы от округа № 18 Арсен Чихтисов.

Представитель контроля и эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Ольга Токарева отметила, что работы действительно идут планово, все недочеты, которые выясняются, в процессе устраняются.

— Не все жители могут видеть своими глазами, общественники на выезде могут задать и подрядчику и специалистам Минтранса вопросы от людей, а потом всем рассказать, есть ли нарушения или нет. Сегодня я не вижу, что ничего экстраординарного нет, да эти ремонтные работы необходимы, неудобства есть, но все скоро закончится и будут хорошие дороги в городе, — добавила Ольга Токарева.

Второй год в областном центре на всех объектах дорожного ремонта по федеральному проекту подрядчики используют щебеночно-мастичный асфальтобетон с улучшенными характеристиками, этот материал позволяет повысить коэффициент сцепления и выдержать большой диапазон перепада температур. А также на этих объектах после выполнения всех работ будет нанесена разметка холодным пластиком, такой вид разметки обладает повышенными износостойкими свойствами.

— Улицу Калинина планировалось открывать поэтапно, по мере окончания ремонта, но при вскрытии оказалось, что износ сетей более 70%, и чтобы не получилось, так что свежий ремонт в случае прорыва пришлось бы вскрывать, подключились другие профильные организации на выполнение замены труб и коммуникаций. Также применяются современные тенденции дорожной отрасли, вносятся некоторые изменения, которые позволят увеличить пропускную способность автомобилей на оживлённых магистралях и снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Качество работ, сроки — я держу на личном контроле. Участие общественности в контроле дорожного ремонта считаю немаловажным, они представляют интересы людей, могут рассказать, есть ли нарушения, простои в работе — открытость должна быть, люди должны видеть ситуацию со всех сторон, — выразил своё мнение об участии общественности в выездном контроле по объектам нацпроекта губернатор Приамурья Василий Орлов.