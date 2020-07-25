В Моховой Пади горела многоэтажка

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Сегодня утром в Моховой Пади загорелась комната в многоквартирном жилом доме. Подразделения МЧС России выехали по повышенному номеру вызова.

К моменту приезда пожарных из открытого окна на третьем этаже шёл черный дым. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение за 10 минут. Из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет.

На месте пожара работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску. Предположительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования, сообщает МЧС Приамурья.