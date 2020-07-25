Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:24 0

В Амурской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19

В Амурской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 566 случаев COVID-2019.

В Благовещенске выявили 16 заражений, в Свободном — шесть, в Белогорске и Благовещенском районе — по два, по одному в Прогрессе, Серышевском, Ромненском, Селемджинском, Ивановском и Тамбовском районах.

Более чем в половине случаев вирус вызвал пневмонию. Увеличивается количество случаев с тяжёлым течением заболевания.

1 486 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 39 человек.

1 134 человека были в контакте с заболевшими.

Просмотров всего: 805

#здоровье #коронавирус

распечатать


В России и мире

В России с 1 августа возобновляется международное авиасообщение
В России и мире

Джеймс Кэмерон отменил выход «Аватар 2»
В России и мире 1

Международное авиасообщение возобновится 1 августа
Коронавирус 3

В Приамурье зарегистрировано 28 заражений коронавирусом за сутки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь