В Амурской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 566 случаев COVID-2019.



В Благовещенске выявили 16 заражений, в Свободном — шесть, в Белогорске и Благовещенском районе — по два, по одному в Прогрессе, Серышевском, Ромненском, Селемджинском, Ивановском и Тамбовском районах.



Более чем в половине случаев вирус вызвал пневмонию. Увеличивается количество случаев с тяжёлым течением заболевания.



1 486 человек выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 39 человек.



1 134 человека были в контакте с заболевшими.