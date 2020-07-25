В Приамурье в воскресенье дожди и грозы

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По сообщению амурского Гидрометцентра завтра, 26 июля, в Амурской области ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, местами сильные и очень сильные дожди, грозы. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура ночью около +20°С, на севере в отдельных районах +10°С...+15°С, днем +27°С...+32°С, в осадках +20°С...+25°С.

В Благовещенске ночью без существенных осадков, днём дождь, гроза. Ветер восточный юго-восточный слабый до умеренного. Температура ночью +20°С...+22 °С, днем +30°С...+32°С. В Тынде ожидается +17°С...+23°C, без осадков, туман и легкий ветер. В Сковородине +21°С...+26°C, без осадков. В Зее +24°С...+19°C, без осадков, легкий ветер. В Шимановске будет +27°С...+24°C, ливневый дождь. В Свободном +25°С...+29°C, сильный ливневый дождь. В Белогорске +24°С...+29°C, сильный ливневый дождь, слабый ветер. В Архаре +24°С...+32 C, без осадков, слабый ветер. В Завитинске +22°С...+29°C, преимущественно без осадков. В Райчихинске +22°С...+30°С, слабый ветер и без осадков.

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