Благовещенца за многократное вождение в нетрезвом виде отправят в колонию

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для мужчины садиться пьяным за руль стало привычкой. Его уже судили за аналогичные преступления.

В мае 2019 года его на 7 месяцев лишили свободы условно, а уже в июне того же года он получил условно 10 месяцев. При этом в обоих случаях нарушителя лишали права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Но этого оказалось недостаточно. Уже в феврале 2020 года сотрудники ГИДД вновь поймали благовещенца пьяным за рулем.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением водительских прав на три года, сообщает городской суд Благовещенска.