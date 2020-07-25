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сегодня, 14:05 1

Благовещенца за многократное вождение в нетрезвом виде отправят в колонию

Благовещенца за многократное вождение в нетрезвом виде отправят в колонию
Фото: https://unsplash.com/

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Для мужчины садиться пьяным за руль стало привычкой. Его уже судили за аналогичные преступления.

В мае 2019 года его на 7 месяцев лишили свободы условно, а уже в июне того же года он получил условно 10 месяцев. При этом в обоих случаях нарушителя лишали права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Но этого оказалось недостаточно. Уже в феврале 2020 года сотрудники ГИДД вновь поймали благовещенца пьяным за рулем.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением водительских прав на три года, сообщает городской суд Благовещенска.

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#дороги #ДТП #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 час назад

    Рецидивист. Прав нужно лишать пожизненно, доказано многими примерами. Он бы и сам уже за годы успокоился, что прав ему больше никогда не видать, а так ...

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