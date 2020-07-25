Строители Амурского ГПЗ встретят Курбан-байрам в масках и перчатках

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Работники подрядных строительных организаций Амурского ГПЗ, придерживающиеся мусульманского вероисповедания, смогут отпраздновать Курбан-байрам, но с учётом строгих ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Как сообщает объединённый пресс-центр АГПЗ, мусульманам 31 июля предоставят выходной день.



Соблюдающим традиции ислама строителям организуют праздничные проповедь и молитва. Планируется, что проведёт её полномочный представитель верховного муфтия центрального духовного управления мусульман России в Дальневосточном федеральном округе Ахмад Хазрат Гарифуллин.



Праздничный намаз начнётся в 5:30 утра и будет идти в течение часа.



Читать намаз мусульмане будут на улице – на одной из площадок для большегрузного транспорта. Размеры территории позволят работникам молиться на расстоянии полутора метров друг от друга. На площадке сделают соответствующую разметку и поставят ёмкости с дезинфицирующим раствором. К праздничному намазу не допустят работников без масок и перчаток.



За соблюдением всех защитных мер будут следить представители духовного управления мусульман Дальнего Востока, которые специально приедут на Амурский ГПЗ. Сейчас рассматривается возможность трансляции молитвы для тех работников, которые не смогут попасть на площадку для совершения намаза. Кроме того, нужно организовать праздничную торговлю и сбор пожертвований — это тоже важная часть праздника.