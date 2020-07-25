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сегодня, 18:00 0

Амурский пожарный придумал, как лучше тушить дома из сэндвич-панелей

Амурский пожарный придумал, как лучше тушить дома из сэндвич-панелей

Сотрудник регионального управления МЧС усовершенствовал штатное оборудование. Торфяной ствол, часть современных пожарных автоцистерн, получил дополнительные отверстия большего диаметра. Они увеличивают напор воды или пены. А так называемая усиленная «ударная пятка» позволяет вогнать ствол глубже в стену с помощью обычного молота.

— Сегодня множество зданий и сооружений строятся из сэндвич-панелей различной степени огнестойкости, которые, как правило, легко и быстро горят. А вот, чтобы их потушить требуется много времени и сил. Плюс такая работа сопряжена с большим риском для пожарных. Мой пробойник позволяет добраться до скрытого тления и горения сравнительно быстро, а тушить возгорание эффективнее, — рассказывает о своём изобретении старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Амурской области, капитан внутренней службы Александр Дорошев.

Ноу-хау местного специалиста уже опробовали на базе одной из специализированных пожарно-спасательных частей Приаумрья. Внутри заранее подготовленной конструкции имитировали реальный пожар. Спасателям потребовалось меньше минуты, чтобы совершить манёвр на местности, пробить экспериментальными стволами стены и ликвидировать огонь.

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#МЧС #пожары #технологии

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