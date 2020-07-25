Осенью в Благовещенске пройдёт книжный фестиваль «Берег»

В октябре в Благовещенске состоится большой книжный фестиваль «Берег». Книгочеи соберутся в «Старом городе» в ТРЦ «Острова». А в четырёх кафе этого «города» разместятся лектории.



В отличие от прошлых лет, фестиваль растянется на два дня — третье и четвёртое октября. В гости организаторы ждут 12 авторов и литературных критиков.



На пресс-конференции авторы события рассказали, что на мероприятии ждут не только книжных любителей, но и людей, которые не увлекаются чтением.



— Вот шёл мужчина за алкоголем в продуктовый магазин, а вместо этого заметил наш фестиваль и купил себе и ребёнку по книжке. Ну хорошо ведь? — пошутил программный директор фестиваля, организатор чемпионатов по чтению вслух «Открой рот» и «Страница», книжных фестивалей «Новая книга», «День женской книги», «Белый июнь», ИМКФ Михаил Фаустов.



Гостей фестиваля ждут книжные новинки более 20 издательств, которые можно будет купить дешевле, чем в магазинах. А также горожане смогут посетить уникальные лекции, мастер-классы и выставки писателей из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Тулы и Минска или посмотреть их онлайн.



— Я недавно прочитал произведение Альберто Мангуэля «История чтения». В ней сказано, что когда автор вступает в контакт с читателем, то они совершают акт совместного творчества. Я полностью с этим согласен, — поделился Михаил Фаустов.





Кроме того, на фестиваль приедет «Театр.doc» из Москвы. Они покажут спектакль и проведут занятия лаборатории документального театра для благовещенских актёров. Сейчас организаторы фестиваля запускают сайт проекта. Здесь будут размещать информацию о гостях «Берега», новости и афишу. А творческие люди области с помощью сайта могут связаться с организаторами и поучаствовать в книжном фестивале. Также авторы интересных работ могут прийти в любую библиотеку Благовещенска и подать заявку на участие там до начала фестиваля. Работа не обязательно должна быть художественной, подчеркнули организаторы.



Важность фестиваля отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько:



— Наш фестиваль позволит создать в Благовещенске бизнес: от маленьких книжных лавочек до более крупных книжных магазинов.



Если бы не пандемия, то фестиваль бы прошёл ещё в апреле только с тремя гостями. Но за время карантина организаторам удалось выиграть президентский грант и привлечь ещё больше интересных писателей.



Приедет лауреат премии «Большая книга» прошлого года - Григорий Служитель. Также на фестивале ждут лауреата премии «Национальный бестселлер» 2018 года Алексея Сальникова и победителя литературной премии «НОС» 2013 года Александра Григоренко. В фестивале поучаствуют литературные критики Константин Мильчин и Галина Юзефович. А также авторы детских и подростковых книг Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, а также лингвист, популяризатор науки Александр Пиперски.



— Помимо авторов, в Благовещенск приедет одна из самых известных библиотекарей страны, Лариса Сулейманова. Она является директором научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске. Это такой дворец с четырьмя башнями и там на седьмом этаже сидит его королева, — улыбается Михаил Фаустов.



Константин Мильчин проведёт мастер-класс под названием литературный питчинг. Авторам предлагается рассказать сюжет своей книги за минуту. Победитель получит преимущество в конкурсе на издание своих работ по муниципальному гранту. Ещё организаторы пообещали мастер-класс по организации книжного магазина, а также многое другое.





В 2020 году «Берег» станет единственным литературным событием на Дальнем Востоке. Фестиваль «Литература Тихоокеанской России (ЛиТР)», проводившийся во Владивостоке с 2018 года, в текущем году отменили.



— Один из дней фестиваля четвёртое октября — это годовщина запуска первого спутника. В этот день мы проведём онлайн семинар посвящённый космонавтике, — рассказал Михаил Фаустов.



В условиях пандемии организаторы планируют соблюдать все меры безопастности на площадках. Однако Михаил Фаустов не исключает, что пандемия закончится совсем. Также будет организована трансляция для зрителей фестиваля из других стран, в том числе из Ливана.



В завершении пресс-конференции Виктория Хопатько подарила Михаилу Фаустову две книги амурских писателей – «Памяти солёная волна» Станислава Сахончика и «Весёлые истории Благовещенска» Веры Кохно. Как сообщало управление культуры администрации Благовещенска, эти книги изданы на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства.



Книжный фестиваль «Берег» проводят организаторы форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке управления культуры администрации Благовещенска, Фонда президентских грантов и НКО «Социальная инициатива».