Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 4

В благовещенском автобусе пожилой мужчина исподтишка «ощупывал» женщин

В благовещенском автобусе пожилой мужчина исподтишка «ощупывал» женщин
Фото: фото очевидцев

Жительница Благовещенска пожаловалась на незнакомого мужчину, который распускал руки в общественном транспорте. По словам амурчанки, инцидент произошёл сегодня, около 10 утра в автобусе № 3.

— Напротив меня сидел дедушка. Я заметила как он начал странно себя вести. Сначала он начал убирать руку в сторону сиденья находящегося сбоку, рука у него тряслась. Я подумала, может быть, спазм. Но далее я заметила, как он стал засовывать руку между сиденьем и спинкой кресла, на котором сидела девушка. Девушка сначала не реагировала, а потом встала и пересела, — рассказала очевидица.

Освободившееся место хотела занять другая девушка, но её предупредили о подозрительном пассажире.

Как сообщили в полиции Благовещенска, обращений от пострадавших пассажирок пока не поступало.

Просмотров всего: 985

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске перекроют улицу Амурскую
Происшествия

В Амурской области девочка-подросток сбежала из дома
В России и мире

В России с 1 августа возобновляется международное авиасообщение
В России и мире 1

Международное авиасообщение возобновится 1 августа
Комментарии
Показать все (4)
  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Есть ещё порох в пороховнице)

  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    шалун

  • nerfy

    nerfy
    16 минут назад

    Новость-огонь!Амур-инфо,до свидания!

  • Baska

    Baska
    8 минут назад

    Может он хирург- волонтёр

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь