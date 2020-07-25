В благовещенском автобусе пожилой мужчина исподтишка «ощупывал» женщин

Фото: фото очевидцев

Жительница Благовещенска пожаловалась на незнакомого мужчину, который распускал руки в общественном транспорте. По словам амурчанки, инцидент произошёл сегодня, около 10 утра в автобусе № 3.



— Напротив меня сидел дедушка. Я заметила как он начал странно себя вести. Сначала он начал убирать руку в сторону сиденья находящегося сбоку, рука у него тряслась. Я подумала, может быть, спазм. Но далее я заметила, как он стал засовывать руку между сиденьем и спинкой кресла, на котором сидела девушка. Девушка сначала не реагировала, а потом встала и пересела, — рассказала очевидица.



Освободившееся место хотела занять другая девушка, но её предупредили о подозрительном пассажире.



Как сообщили в полиции Благовещенска, обращений от пострадавших пассажирок пока не поступало.