Новые технологии помогут амурским детям-инвалидам адаптироваться в среде сверстников

В Амурской области разработаны и реализуются специальные меры поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь и услуги профильных специалистов как в стационаре, так и на дому, и создание информационных площадок, и обучение родителей, а ещё — проведение специализированных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства области.

В первом полугодии 2020 года в регионе реализовали несколько мер, которые позволили части детей-инвалидов быть не в стационаре, а на сопровождаемом проживании с семьёй. Созданы две группы кратковременного проживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Эти группы начнут свою работу после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Работа проводится не только с несовершеннолетними детьми-инвалидами, но и с воспитанниками старше 18 лет с тяжелыми нарушениями развития. Уже сегодня готовы тренировочные квартиры, в которых выпускники домов-интернатов могут научиться самостоятельно решать все бытовые проблемы и повседневные задачи под присмотром специалистов. Такие квартиры есть на базе Малиновского дома-интерната и Благовещенского КЦСОН «Доброта». Курс пребывания там рассчитан на 3 месяца, с возможностью продления обучения.

В девяти учреждениях, где есть «службы сопровождения» семей с детьми-инвалидами созданы «школы реабилитации и ухода». Там проводят индивидуальные занятия с родителями особенных детей.

Кроме того, на сайте Малиновского дома интерната есть много полезной информации. Это нормативные документы, ресурс для родителей, отдельный ресурс для специалистов, фотогалерея, электронная библиотека и рубрика «Вопрос-ответ».

Работа по социальной адаптации детей-инвалидов продолжается. Как минимум, она рассчитана на всё второе полугодие 2020 года.