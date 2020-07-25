Олег Имамеев официально вступил в должность мэра Благовещенска

Фото: благовещенск.рф

Сегодня в общественно-культурном центре прошла инаугурация мэра Благовещенска Олега Имамеева. Удостоверение мэра города и символы Благовещенска – флаг и герб – градоначальнику вручила председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская.



Мэр произнес текст присяги.



— Вступая в должность мэра города Благовещенска, клянусь честью и совестью соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ и законы Амурской области, Устав муниципального образования города Благовещенска, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности мэра города Благовещенска, – сказал Олег Имамеев.



Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил руководителя города первым.



— В Благовещенске действительно много делается – это видят жители. У города несколько крупных проектов – строится аэропорт, строится новый мост, берегоукрепление набережной реки Амур. Строится новая школа, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Много внимания уделяется благоустройству: здания подсвечиваются очень красиво, большое количество цветов высажено в этом году. Поэтому темп набран очень неплохой. Личностные компетенции у вас находятся на высоком уровне, есть поддержка областного правительства. Я считаю, что с помощью этих трех компонентов у вас есть абсолютная возможность попасть в историю Благовещенска как успешный мэр, – рассказал Василий Орлов.



Также глава региона наградил прежнего мэра города Валентину Калиту почётным знаком «За заслуги перед Амурской областью».



В конце церемонии Валентина Калита, по традиции, вручила Олегу Имамееву символический ключ от города, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.