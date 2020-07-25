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сегодня, 11:24 5

Олег Имамеев официально вступил в должность мэра Благовещенска

Олег Имамеев официально вступил в должность мэра Благовещенска
Фото: благовещенск.рф

Сегодня в общественно-культурном центре прошла инаугурация мэра Благовещенска Олега Имамеева. Удостоверение мэра города и символы Благовещенска – флаг и герб – градоначальнику вручила председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская.

Мэр произнес текст присяги.

— Вступая в должность мэра города Благовещенска, клянусь честью и совестью соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ и законы Амурской области, Устав муниципального образования города Благовещенска, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности мэра города Благовещенска, – сказал Олег Имамеев.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил руководителя города первым.

— В Благовещенске действительно много делается – это видят жители. У города несколько крупных проектов – строится аэропорт, строится новый мост, берегоукрепление набережной реки Амур. Строится новая школа, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Много внимания уделяется благоустройству: здания подсвечиваются очень красиво, большое количество цветов высажено в этом году. Поэтому темп набран очень неплохой. Личностные компетенции у вас находятся на высоком уровне, есть поддержка областного правительства. Я считаю, что с помощью этих трех компонентов у вас есть абсолютная возможность попасть в историю Благовещенска как успешный мэр, – рассказал Василий Орлов.

Также глава региона наградил прежнего мэра города Валентину Калиту почётным знаком «За заслуги перед Амурской областью».

В конце церемонии Валентина Калита, по традиции, вручила Олегу Имамееву символический ключ от города, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#городская власть #мэрия

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Ага, город сказка, город мечта. Всем шампанского.

  • alexalg

    alexalg
    1 час назад

    клянусь честью и совестью соблюдать Конституцию РФ :)

  • Gradys

    Gradys
    1 час назад

    Ну теперь они с Ромкой развернутся

  • амурская алена

    амурская алена
    24 минуты назад

    Поздравляю ,желаю удачи,чтоб город наш,процветал,порядок был.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    14 минут назад

    Я за народные выборы мэра г. Благовещенска.

    Я за свободу С. Фургала.

    Я подписал петицию на change.org.

    Хабаровчане я, житель Амурской области, вас поддерживаю.

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