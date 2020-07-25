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сегодня, 11:30 0

Администрация Белогорска приобретает квартиры

Администрация Белогорска приобретает квартиры
Фото: pixabay.com

Администрация Белогорска приобретает благоустроенные квартиры. В комитете имущественных отношений напомнили, что белогорцы могут предложить жилые помещения в любом районе города.⠀

– В настоящий момент есть необходимость в приобретении муниципалитетом 12 квартир, – рассказала и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Особых требований к жилым помещениям нет. Квартира не должна быть обременена правами третьих лиц (продана, заложена, не должна состоять в споре и под арестом (запрещением), обременена какими-либо обязательствами). Белогорцы могут предлагать помещения любой площадью, но не дороже 1,4 млн.рублей уже сейчас. Рассмотрим любые варианты.

Вместе с тем, в жилищном отделе комитета имущественных отношений отметили, что квартиры необходимы для предоставления детям-сиротам. В 2020 году 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уже получили жилье. Всего с 2009 года благоустроенными квартирами обеспечены 234 жителя города данной категории лиц.

По вопросам продажи квартир жители Белогорска могут обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: улица Гагарина, 2, каб. 111, по телефонам 2-08-09, 2-31-83.

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#Белогорск

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