В горпарке Белогорска для белок организуют жилой массив

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Белогорцам предлагают изготовить «белкин дом». Глава Белогорска Станислав Мелюков обратился к жителям с предложением организовать жилье для пушистых обитателей городского парка.



– Просьба - предложение, – написал Станислав Мелюков в своем профиле Инстаграм. – 24 июня в парке был губернатор Василий Орлов, которому все очень понравилось. Он даже предложил сделать у нас в парке «белкин дом». Мне идея понравилась, сначала думали где-то купить готовый. Но сейчас решил — у кого есть способности и возможности его изготовить, предложите свой вариант (не для одной белки, разумеется), стоимость. Парк купит. После обсуждения, конечно.

Горожане положительно оценили идею изготовить дома для белок. От пользователей Инстаграм поступили предложения для их изготовления задействовать школьников, устроить кормушки, организовать мини-зоопарк, протянуть между сосен веревочные лестницы.

– Почему бы не привлечь к изготовлению школьников, ведь раньше на уроках труда учили. Пусть включат своё воображение и изготовят рекламу. А город поощрит лучших, а остальных участников бесплатным катанием на любом аттракционе.

– Домик с белками отличная идея! Можно ещё сделать мини зоопарк подальше в сосновом лесочке, вольеры с разными животными поставить, например с оленями, пони, кроликами, цыплятами, ежами. Не у всех есть возможность посмотреть даже на обычных домашних цыплят, а детям интересно.

– Поделюсь своим наблюдением на счёт кормушек-домиков для белочек и птиц в парках в больших городах. Пенсионеры и детки с родителями делают и вешают в парке, скверах...безвозмездно. В них всегда есть кормёжка, жители приносят. Не видела, чтобы разоряли эти домики.

В объединенной дирекции городских парков и скверов отметили, что для организации беличьего жилого массива потребуется не менее десятка домов. Со своими предложениями можно обращаться в городской парк, либо по телефону 2-04-42.